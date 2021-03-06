Помощник Путина заболел коронавирусом

Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин заболел коронавирусом.

Об этом 6 марта сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическому развитию Кузбасса, передают РИА Новости.

"К сожалению, он (Орешкин) заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья, он с нами на связи здесь", – добавил Мишустин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что заражение Орешкина не несет угрозы, поэтому в изоляции Путина нет необходимости, сообщила радиостанция "Говорит Москва" в Telegram. Президент не контактировал с зараженным.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал президента России Владимира Путина главным врагом Украины.