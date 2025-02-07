Получил звание 'героя' за убийства украинцев: в России отличившегося преступлениями в Буче захватчика назначили замминистра

В России очередной "герой СВО" получил госдолжность. Оккупант Нурсултан Муссагалеев, командир разведвзвода 104 десантно-штурмового полка 76 десантно-штурмовой дивизии ВС РФ, во время оккупации Киевщины принимал непосредственное участие в убийствах и пытках мирных жителей Украины.

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О назначении преступника и.о заместителя министра региональнй и информационной политики Оренбургской области сообщил губернатор региона Денис Паслер. Подозреваемым в нарушении законов и обычаев войны Муссагалеев и двое его сообщников в Украине являются с октября 2023 года, имена убийц назвали тогда в Службе безопасности Украины.

"Принял кадровое решение – назначить Нурсултана Муссагалеева исполняющим обязанности заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области. Нурсултан – уроженец Новосергиевского района, боец специальной военной операции, Герой России, кавалер трех орденов Мужества, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Он проходил в министерстве стажировку как участник программы "Время героев", созданной по поручению президента России Владимира Владимировича Путина", – заявил Паслер.

Определяющими для назначения оккупанта критериями, по мнению российского чиновника, являются его "профессиональные навыки" и "опыт военной службы".

В чем именно состоят эти "навыки" и "опыт", Паслер не уточнил. Вместо него это еще 4 октября 2023 года сделали в СБУ.

Именно тогда в Службе сообщили, что идентифицировали Муссагалеева (командира разведывательного взвода 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ (г. Псков) как непосредственного участника массовых пыток и убийств мирных жителей.

Опосредованно это подтверждается и тем, что после бегства захватчиков с Киевщины высшее военно-политическое руководство РФ по привычной практике наградило Муссагалеева звездой "героя России" и медалью "за боевые заслуги", а российские пропагандисты сняли о "герое", который "воевал" с безоружными мирными украинцами, сюжет, вышедший в "прайм-тайм" на телеканале "Россия 1".

"Установлено, что 24 февраля 2022 года он в составе оккупационных группировок России пересек северную границу Украины и прибыл в Бучанский район для подготовки к наступлению на Киев. Во время пребывания на территории громады Муссагалеев принимал участие в так называемых "зачистках", направленных на подавление движения сопротивления и запугивания жителей

Установлены и конкретные случаи гражданских убийств с участием Муссагалеева. В частности, во время одного из карательных мероприятий он приказал своим подчиненным похитить 29-летнего местного жителя, который проезжал на собственном авто через установленный оккупантами блокпост.

"Захватчики обвинили его в том, что он якобы помогает украинским военным строить фортификационные укрепления вблизи Киева. Вымышленным "основанием" для этого стали найденные в его мобильном телефоне фото стройматериалов. Пострадавшего вывезли в лес поблизости поселка Дмитровка, где долго жестоко пытали, а затем по приказу Муссагалеева расстреляли и бросили тело на месте убийства", – отмечали в СБУ.

Установить обстоятельства убийства 29-летнего украинца и личности его убийц помогли свидетельства попавшего в плен в Сил обороны российского оккупанта из подразделения Мусагалеева. Россиянин подтвердил факт пыток и расстрела жителя Бучанского района.

Также были установлены личности еще двух подчиненных Муссагалеева, расстрелявших потерпевшего. Ими оказались заместитель командира взвода оккупантов старший сержант Алексей Колесников и командир 2-го отделения вражеского подразделения сержант Александр Виселков.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Муссагалееву и двум его сообщникам о подозрении по ч. 1 ст. 28 и чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц). военные преступники будут найдены и наказаны независимо от времени и мест их пребывания", – отмечалось в сообщении СБУ.

И сейчас место пребывания Муссагалеева, благодаря губернатору Оренбургской области, уже известно.

Напомним, в конце января этого года в России был зафиксирован рекордный всплеск преступности. В частности, благодаря возвращению с фронта "героев СВО", побит рекорд по количеству тяжких и особо тяжких преступлений: они совершены больше всего за последние 14 лет.

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