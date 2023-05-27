'Полетят головы': в ГУР прокомментировали реакцию РФ на события в Белгородской области и оценили вероятность такого же сценария в Беларуси

После событий в Белгородской области руководство России начнет искать "виновных" и их наказывать. Безусловно, полетят головы, однако приведет ли это к какому-либо результату – неизвестно.

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Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк. По его словам, учитывая, что в оборонную линию границы именно в том месте недавно вкладывались миллиарды рублей, – это просто шок и паника.

Представитель ГУР напомнил, что за последний год в РФ уже по меньшей мере трижды был заменен высший состав российских оккупационных войск.

"Они ставят военачальников. Военачальники, безусловно, не справляются, они их заменяют, они надеются, что следующий будет лучше, а результата – нет. Они будут искать сейчас, ну это российская традиция, искать каких-нибудь стрелочников и их наказывать", – убежден Черняк.

"Головы полетят, да. Будет ли результат – неизвестно", – добавил он.

Представитель ГУР отметил, что надежды РФ на то, что их армия действительно самая мощная и сильная в мире, не оправдались.

"На самом деле разворовали, врали, ничего не делали. Поэтому имеют абсолютно ожидаемые проблемы", – объяснил Черняк.

На вопрос, могут ли аналогичные операции произойти в Беларуси, например, с участием "Белорусского добровольческого корпуса" или полка Кастуся Калиновского, он ответил, что это вероятно, если потери страны достигнут такого уровня, как в РФ.

"Беларусь пока не активно участвует в войне. В Беларуси нет сотен тысяч погибших, потому как только они появятся, я думаю, что какие-то определенные процессы начнутся и в Беларуси", – отметил Черняк.

Напомним: офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров выразил мнение, что рейды "диверсантов" – российских добровольцев в составе ВСУ – в приграничную с Украиной Белгородской области России продемонстрировали, что карательная машина страны-агрессора (силовики) оказалась неспособной к действиям в реальной ситуации угрозы. Она является одним из не слишком надежных столбов, на которых держится путинский режим в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ГУР МО сообщили, что на территории Белгородской области государства-агрессора РФ все еще остаются российские добровольцы, проводившие там операцию. Они ставят перед собой цель освободить регион, а затем и всю Россию от режима бункерного диктатора Путина;

– в ISW также считают, что атаки, которые устроили в Белгородской области легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус, показали ряд проблем в России, связанных с обороной государства. Основатель ЧВК "Вагнер" пытается использовать в своих интересах массовое беспокойство в информационном пространстве, чтобы укрепить свое влияние внутри страны.

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