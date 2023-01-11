Пока Путин уничтожает своих солдат в войне с НАТО, дети российской элиты отдыхают на курортах Турции, Италии и США. Фото

Дети российских чиновников, попавших под санкции, продолжают посещать страны НАТО и Евросоюза. И, пока обычные россияне тысячами гибнут за самодурство диктатора Владимира Путина, они отдыхают на элитных на курортах Турции, Италии и США.

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Речи идет, в частности, о чадах директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, главы Минобороны Сергея Шойгу, антиамериканского члена Совета Федерации Владимира Джабарова, главы Генштаба Валерия Герасимова, а также невестках спикера Совфеда Валентины Матвиенко и вице-спикера Госдумы Александра Жукова. Детали их поездок удалось выяснить изданию The Insider.

Дочь Нарышкина в странах НАТО и не только

Пока директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин летом 2022 года заявлял о том, что НАТО ведет гибридную войну против России и Беларуси, его дочь дочь Вероника отдыхала в странах Альянса. В частности, за период полномасштабной войны в Украине она была замечена в Турции, Италии, Греции и других странах Европы.

А перед Новым годом, по данным расследователей, дочь Нарышкина отправилась на Бали, и остановилась в отеле AYANA Resort Bali, где одна ночь стоила больше $500. После этого россиянка уехала в Дубаи.

Кроме того, как сказано в материале, с начала войны она побывала также на Сейшелах. В целом дочь российского чиновника может свободно перемещаться по миру: в санкционные списки члены семьи главы СВР не включены.

Дочь Шойгу развлекается в Дубае

Дочь главы минобороны РФ Ксения Шойгу вместе с мужем провела новогодние каникулы в Дубае, пишет издание. Они жили в отеле Caesars Palace Dubai, что должно было обойтись им как минимум в 500 тысяч рублей.

Отмечается, что на красивую жизнь Ксения заработала благодаря коррупционным связям своего отца. Она владела инвесткомпанией "Кэпитал перформ" и осваивала бюджетные миллиарды.

Сын антиамериканиста сенатора Джабарова отдыхает в США

Сын члена Совета Федерации Владимира Джабарова, который регулярно занимается разоблачением "проамериканской" оппозиции, Александр по иронии судьбы или случайному совпадению путешествовал именно по США. Со своей супругой он побывал в Калифорнии, в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

Сын Джабарова, в отличие от отца, в санкционные списки не внесен, поэтому продолжает ездить в страны Запада. В частности, в соцсетях во время войны он публиковал снимки из Швеции и Норвегии, Турции и Дубая.

Невестки Матвиенко и Жукова

Невестка спикера Совфеда Валентины Матвиенко Юлия любит отдыхать на семейной вилле в Италии, в Камбодже и в Турции. А новогодние каникулы она провела на Мальдивах, в отеле Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, где ночь стоит дороже 3 тысяч евро (230 тысяч рублей).

А вот невестка вице-спикера Госдумы Александра Жукова осенью отдохнула на греческом острове Миконос. А новогодние праздники отмечала на Бали, пишет издание.

Сын Герасимова отдыхает "патриотично"

Сын главы Генштаба РФ Валерия Герасимова Евгений вместе с женой отдыхал в Крыму. В частности, по данным издания, они посещали отель Porto Mare в Алуште.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 16 декабря совет Европейского Союза принял решение о введении санкций против 141 физического и 49 юридических лиц в ответ на эскалацию российской войны против Украины. Данное решение является частью принятого ранее всеобъемлющего девятого пакета санкций.

В целом ограничительные меры ЕС по действиям, подрывающим или угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, теперь применяются в отношении 1386 физических лиц и 171 юридического лица.

– Глава государства Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому ввел санкции против ряда российских артистов и деятелей культуры. Ограничения касаются как самих личностей "черного списка", так и их имущества сроком на десять лет.

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