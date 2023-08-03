"Похожа на еврейку": в Свердловской области РФ двое военных пытались утопить девушку в фонтане. Видео
В российском городе Каменске-Уральском в Свердловской области двое мужчин напали на 18-летнюю девушку по имени Виктория. Они столкнули ее в фонтан и пытались утопить.
Причиной приступа стала внешность девушки, в частности, цвет волос. Об этом сообщает издание KU66.ru.
Как утверждает мать пострадавшей девушки, поводом к агрессии стал внешний вид Виктории.
"Им не понравилась внешность, мол, она похожа на еврейку и волосы голубые", – сказала женщина.
Инцидент попал на видео, из кадров которого видно, как один из мужчин топил девушку в фонтане и бросал в нее продукты, а второй ударил по лицу.
"При этом угрожал убийством, если они еще раз ее увидят. Она живет в этом дворе и боится выйти на улицу", – заявила мать девушки.
Она добавила, что нападающие громко кричали, будто недавно вернулись с войны, которую в России называют "СВО".
Российские силовики уже задержали подозреваемых.
"В ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны двое ранее судимых за имущественные преступления, пытки и незаконное обращение наркотиков местных жителей 1991 и 1993 годов рождения", – заявила следователь Анастасия Орлова.
Задержанные объяснили, что напали на девушку, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а мотивацией такого поступка стал внешний вид девушки с разноцветными волосами.
При этом информация об их участии в войне против Украины якобы не подтвердилась.
Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Гатчина Ленинградской области России до смерти забили участника так называемой "специальной военной операции". Оккупант вернулся домой из так называемой "ЛНР" и устроил драку под ночным клубом – сначала с охраной, а затем с полицией – после чего скончался в больнице.
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