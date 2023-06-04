"Похоронили как собаку": жена оккупанта рассказала, как в РФ относятся к ликвидированным вагнеровцам. Перехват

Все больше российских оккупантов и их родственников начинают осознавать, что никому они не нужны – особенно органам власти в России. В частности, ликвидированного в Украине вагнеровца на родине похоронили как собаку, не позволив близким попрощаться с телом.

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Об этом говорится в перехваченном ГУР МО телефонном разговоре пока живого российского оккупанта со своей женой. В целом настроение у обоих во время разговора было не очень веселое – мужчина жаловался, что хочет уволиться, но это сделать очень непросто (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"Буду копить на юриста нах*й. Увольняться. Х*й знает… Говорят, что бесполезно. Кто его знает", – поделился планами оккупант и спросил о знакомом вагнеровце, которого должны были привезти домой грузом 200.

Жена рассказала, что вагнеровца привезли, но похоронили как собаку – даже проститься не дали.

"Вот его похоронили, сейчас. Ну и началось: почему по-свински похоронили? Прямо из морга его привезли на кладбище, хоть бы дали на площади попрощаться. Похоронили как собаку", – рассказала жена.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в течение предыдущих суток, 3 июня, Силы обороны Украины ликвидировали 470 военных армии РФ и уничтожили 73 единицы вражеского вооружения и техники. В общей сложности на 466-й день полномасштабной войны на украинской земле нашли свою смерть уже 209 940 российских захватчиков.

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