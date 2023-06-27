Подполковник, два майора и три капитана: стал известен экипаж сбитого 'вагнеровцами' российского самолета Ил-22. Фото

В ходе однодневного "бунта" наемники ЧВК "Вагнер" сбили несколько единиц российской армейской авиации, в том числе, самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ Ил-22. Вместе с этим самолетом превратились в "хороших россиян" десять находившися на борту российских военнослужащих.

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Их имена и фото спустя трое суток появились в сети. По данным украинского офицера Анатолия Штефана, среди "денацифицированных" "вагнеровцами" оккупантов – подполковник, два майора и три капитана.

Штефан опубликовал фото и фамилии российских военных, которые погибли благодаря наемникам ЧВК "Вагнер".

"Экипаж ИЛ- 22 успешно демобилизированы благодаря вагнеровцам", – написал он.

"Росспаблики выложили список офицеров, убитых "вагнеровцами" на борту ИЛ-22 (RA-75917). Следует отметить, что самолет принадлежал к тому же 610-му Центру Боевого Применения, что и самолеты дальнего обнаружения и наведения А-50У, о командировах которых мы уже писали. Как и предполагалось – этот самолет стал очень "жирной" целью. Часть офицеров сражалась в Сирии", – уточнили расследователи сообщества "OSINT Бджоли".

Уничтоженный самолет базировался в Иваново на Северном аэродроме, сбит же был в Воронежской области 24 июня.

А российский паблик ВЧК-ОГПУ даже опубликовал информацию о служебной деятельности ликвидированных оккупантов.

Так, "денацификацию" успешно совершили:

подполковник Артем Милованов – командир корабля-инструктор, 1979 г.р.;

майор Геннадий Белякин – штурман, 1983 г.р.;

майор Александр Свиридов – начальник узла связи, 1975 г.р.;

капитан Виктор Попов – бортинженер, 1980 г.р.;

капитан Артем Шароглазов – командир самолета, 1991 г.р.;

капитан Игорь Волочилов – техник, 1973 г.р.;

лейтенант Никита Голубев – помощник командира корабля, 1999 г.р.;

старший сержант Алексей Скрыков – бортмеханик, 1994 г.р.;

старший сержант Виктор Подрепный – старший радист, 1980 г.р.;

старший прапорщик Сергей Старушок – радист, 1973 г.р.

Напомним, в ходе однодневного "мятежа" в России наемники ЧВК сбили самолет и 6 вертолетов с экипажами, а также ликвидировали минимум 13 пилотов ВКС РФ, пытавшихся наносить удары по маршруту следования колонны в направлении Москвы.

Среди потерь российской авиации, которую российские пропагандисты назвали крупнейшей с марта 2022 года – уникальный Ил-22М-11, помогавший оккупантам строить фронт. Только на нем, по данным росСМИ, находились десять российских военных. Все они погибли.