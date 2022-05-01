Подоляк: Россия добровольно убила все свои пропагандистские фишки и стала изгоем

Развязав войну против Украины Россия собственными руками уничтожила все пропагандистские "фишки", на которых держался путинский режим и государство в целом. "День Победы" и "великая русская культура" перечеркнуты агрессией, а ее поддержка со стороны населения РФ вызывает во всем мире брезгливость по отношению к россиянам.

Массовые репрессии по отношению к собственным гражданам и жестокость к украинцам, оказавшимся в оккупации, доказывают, что в России никто не верит в ее "правоту". В этом убежден советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он напомнил, что пока из каждого "утюга" в России доносятся вопли пропагандистов и представителей власти РФ о том, что "дело их - правое", действия рашистов свидетельствуют равно об обратном. Массовые и жестокие задержания участников одиночных пикетов в России, то, что за решетку в РФ можно сегодня угодить за плакат с надписью "Нет войне" или даже пустой лист бумаги в руках, выдает агрессоров с головой. Все они прекрасно осознают, что совершают преступление против Украины, ведя захватническую войну против нашего государства.

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Своими действиями рашисты также на корню опровергают вранье об "освобождении украинцев" и демонстрируют собственный страх перед Украиной.

"РФ использует слезоточивый газ, бронетранспортеры, автоматическую стрельбу из стрелкового оружия в центре городов Юга Украины, чтобы защититься от массовых проукраинских митингов протеста. Отключила свою страну от любых альтернативных источников коммуникации, в том числе социальных сетей. Сейчас спешно пытается отключить связь и интернет на Юге Украины, чтобы везде попробовать поставить толстую и крикливую z-пропаганду. Панически перекрашивает по всей территории Рф желто-голубые цвета. Правильно, ни желтый, ни голубой современной коричневой Рф не подходят", - пишет Подоляк.

Разрушив украинские города, лишив украинцев их домов и мирной жизни, все, что смогли предложить захватчики жителям временно оккупированных украинских территорий - это восстановление памятников Ленину.

"Оказалось, что этот раритет и есть единственным z-символом нового "русского мира". Ну, кроме обязательного "воровства унитаза". Кстати, российский воин с унитазом – памятники новой России", - считает советник главы ОПУ.

Украину, напоминает Подоляк, поддержали все мировые звезды. "Великую Россию" не поддерживает ни один нормальный человек. РФ превратилась в изгоя.

И хотя между зародившимся в современной России рашизмом и нацизмом образца первой половины 20 века в Германии есть множество схожих черт - Подоляк видит также одно отличие.

"РФ теперь официально является автором новой реакционной и человеконенавистнической идеологии – рашизма. При всей схожести с нацизмом – геноцид по признаку иного гражданства, фильтрационные лагеря, массовые умышленные убийства мирных граждан, оправдание убийств и захвата чужой территории собственной "избранностью" – рашизм отличается осознанным массовым согласием нации (российского общества) на максимально варварские убийства и разрушения", - заявил Подоляк.

Он резюмирует: Россия собственными руками разрушила все, чем гордилась в течение долгих лет.

"РФ добровольно и в короткие сроки изолировала себя от мира и убила все свои пропагандистские фишки десятилетия – русская культура, "русский мир", русская весна, День Победы, российский спорт, российская пропаганда и прочее. Все это мертвое отныне", - считает Подоляк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лавров придумал новую цель войны в Украине - освобождение мира от "гнета Запада" и "рашизма". В ОПУ посоветовали России не мелочиться - и заявить об освобождении Марса от влияния марсиан.