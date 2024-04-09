Подготовка студентов к войне: СМИ рассказали, как сложилась судьба мальчика, которого Путин поцеловал в живот

Юный россиянин Никита Конкин из города Коломна, "прославившийся" еще в 2006 году тем, что его поцеловал в живот диктатор Владимир Путин, сегодня готовит студентов к войне. Похоже, он преподает в Военно-учебном центре при Рязанском радиотехническом университете, где раньше учился сам.

Решив узнать судьбу парня, которого кремлевский лидер сделал известным своим странным поведением, проект "Можем объяснить" нашел единственное его фото. Конкин также имеет страницу в соцсети, но она закрыта и без фотографии.

По данным СМИ, сейчас Конкину 23 года из подмосковной Коломны он перебрался в Рязань и ездит на автомобиле ВАЗ-2114. Отец парня работал во вневедомственной охране, а мать – домохозяйка. В детстве родители водили его на рок-фестивале, что повлияло на его вкусы – на старой странице в ВК было отмечено, что Конкин слушает группы "Ария", "Би-2", "Король и Шут" и "Сектор Газа".

Медиа напомнило, что странный выпад Путина к ребенку случился в 2006 году, когда тот встречался в Кремле с туристами. Во время разговора с ребенком он неожиданно поднял майку и поцеловал в живот. В общей сложности, по подсчетам росСМИ, за время своего президентства лидер Кремля поцеловал не менее 29 детей. Психологи объясняют такие поступки его психологией авторитарной личности.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 28 июня 2006 года вся Россия удивлялась после странного поступка российского лидера во время встречи с туристами в Кремле. Особое внимание диктатор тогда обратил на мальчика лет 4-5. Путин сел на корточки и спросил, как того зовут. Немного потормошив мальчика, он задрал на нем футболку и поцеловал в живот. Затем президент встал, погладил мальчика по голове и пошел сквозь толпу изумленных туристов.

– В 2019 году Путина снова заметили за приставанием к детям. Глава РФ странно повел себя с девочкой на встрече со школьниками, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя в аннексированном Крыму – опустился на колено и поцеловал ей руку.

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