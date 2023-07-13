Под Москвой российские оккупанты устроили драку и забили до смерти контрактника. Видео

Российские оккупанты снова отличились своими зверскими поступками. В Подмосковье военные РФ устроили драку в воинской части, в результате которой погиб контрактник.

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Соответствующее видео опубликовано в Telegram. Жертвой своих же сослуживцев и земляков стал военнослужащий из Сибири (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Чудовищный поступок оккупанты устроили в лагере подготовки участников "спецоперации" в воинской части поселка Калининец еще 9 июня, но известно об этом стало только сейчас.

Очевидцы утверждают, что причиной трагедии стала дедовщина. По их словам, один из контрактников пошел в магазин, но "старшие" решили, что он "нарушил устав".

В итоге, без излишних раздумий и выяснений, военнослужащего начали избивать сотрудники разведроты и военной полиции.

"После, когда все стояли на плацу на вечернем разводе, разведрота напала на дневальных артиллерийских дивизионов. Едва не закончилось массовой дракой с ножами и палками. Один из потерпевших вчера скончался в госпитале. Побои сняли, заявление в военную прокуратуру направили, но есть большие подозрения, что хотят замять", – рассказал очевидец.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты, пришедшие воевать против Украины, нередко воюют между собой, устраивая разборки, которые заканчиваются по меньшей мере "трехсотыми". Украинские воины зафиксировали одну из таких драк, предположив, что вскоре захватчики сами себя поубивают на чужой земле.

Также российские оккупанты в Новогоровке на Запорожье в пьяной драке убили "мобика" Виталия П. из Курской области. Тело своего товарища путинские солдаты выбросили на помойку, где его обгрызли собаки.