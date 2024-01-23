Интервью Надеждина. Новый поворот или лебединая песня?

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Борис Надеждин дал программное интервью, в котором заявил, что первым делом остановит войну, но не собирается отдавать захваченные территории. Собственно, если отбросить тезис о прекращении войны, он говорит все то, что и Путин по двум отличиям: он не считает НАТО абсолютным злом и по захваченным территориям (кроме Крыма), возможно, проведет референдум. Сакраментальная фраза "мы не знаем где будет линия фронта" – актуальна для Надеждина.

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Отже, що все це означає?

1. Надєждін кандидат від системи і всі його дії, так чи інакше погоджені системою. Він не схожий на людину, яка отримала запаморочення від 100 тисяч підписів. А тому це інтервʼю - погоджене з Кремлем. Повторюся: програма Надєждіна -це повна калька ідей Путіна за винятком того, що НАТО не є екзистенційною загрлзою. Російський антивоєнний демократ - погоджується в усьому з Путіним крім НАТО. І така калька може зіграти непоганий жарт з російською владою.

2. Головна інтрига сьогоднішнього дня - допустять його до виборів чи ні. Якщо не допускають, це інтервʼю - класична лебедина пісня, де політик говорить, ось це моя програма, але мене не допустили. Тим більше, що перед нами вчора вже розіграли комедію з лідером партії "Нові люди", який поставив підпис в підтримку Надєждіна і гордо "нестиме прапор" знятого кандидата.

3. Якщо Надєждіна допускають до виборів, то тут ми можемо отримати певний демарш еліт, які виступають проти одноосібного імператорського правління Путіна з обнуленням домовленостей і гарантій. Поки, якщо чесно, дуже складно уявити собі обʼєднання цих самих еліт в такому сміливому крокові. Тому, поки більш вірогідно, що навіть, якщо допустять Надєждіна, то тільки для того, щоб спустити на нього всіх своїх цепних псів.

4. При цьому всьому треба розуміти: ще пару тижнів тому ніхто навіть не розраховував, що нікому не відомий і системний Надєждін може почати отримувати підтримку від всіх, від кого тільки можна і обʼєднає непоєднуваних виборців (усіх тих, хто стомився від Путіна).

Тут, з однієї сторони ми бачимо чіткий промах команди, яка формувала списки кандидатів в Президенти (команда Кірієнка). Промах полягає в наступному: з однієї сторони треба забезпечити Путіну результат в 85%, а з іншої - показати в списку хоч когось із опозиції (незгодні з Путіни складають 22-23%). Група Кірієнка боялася зареєструвати 3-4 опозиціонерів, бо на всіх інших системних кандидатів (КПРФ, ЛДПР , Нові люди) не вистачило б голосів, бо кожен з них мав би отримати щось в районі 4-5% і ризикнули висунути єдиного "опозиціонера). І як результат мають зараз проблему, яку треба вирішувати. Або точніше: росіяни наступили на граблі Лукашенка.

Станом на зараз Надєждін - системний кандидат, який погодився грати в гру, запропоновану Кремлем. І уявити собі, що він стає Тихановською поки складно. Але протягом останніх тижнів ми бачимо, як система не може тримати удар. Тому, в разі допущення до виборів, Надєждін справді може повторити подвиг Навального і (не Тихановськоі) і взяти хороший результат в столицях. Це саме той момент, коли хвіст (виборець) виляє собакою (владою, яка вважає, що все контролює і не бачить втоми суспільства). Тому владі потрібно його не допускати. В іншому випадку - Кремль може просто підсунути свиню Путіну. А той, хто підсуне (хто запевнить Путіна, що все під контролем) стане ворогом номер 1.

Отж, Україні було б вигідно, щоб Надєждіна допустили до виборів. Тоді, у нас був би варіант, при якому існує вірогідність електорального бунту.