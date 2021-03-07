Я был поражен тем, как много друзей "отмечало" в фейсбуке 5 марта. Ничего подобного я в предыдущие годы не видел. Похоже, это, скорее, отклик на современные события, а не размышления на историческую тему. Проще говоря, общество думает сегодня о том, как могут происходить перемены в тоталитарных и авторитарных режимах, а не просто вспоминает с радостью, как ушел из жизни кровавый тиран минувшей эпохи.

Я не берусь, конечно, оценить мотивацию каждого, кто вспоминал позавчера о том, что тираны не вечны, но, думается, перелом в сознании произошел в прошлом году под воздействием событий в Беларуси. На фоне постоянных оптимистических заявлений, что режим Лукашенко практически пал, что он ныне слаб, как никогда, и не может долго держаться при полном отторжении со стороны народа, постепенно нарастают пессимистические представления, согласно которым авторитарный режим сменится лишь после физической (а не политической) кончины вождя.

Как бы ни был активен народ, как бы ни был стар и беспомощен вождь, вероятность трансформации при его жизни пока что невелика. Белорусские события показали нам, что падение автократий происходит в результате сложного комплекса обстоятельств, а вовсе не потому, что народ выходит на площадь.

Именно в этой связи такое большое внимание стали сегодня уделять воспоминаниям о кончине Сталина. Мне кажется, что российское общество постепенно настраивается на долгий путь к демократизации, болезненно расставаясь с иллюзиями. На словах многие это никогда не признают и все время будут говорить, что вот-вот случится чудо, и режим рухнет. Но по косвенным признакам мы увидим более реалистичные оценки.

Это, конечно, грустно. Но лучше тяжелая правда, чем постоянный самообман. Боюсь, многие из тех, кто вчера еще верил в близкое падение автократии, впадут сегодня в апатию и вообще откажутся от надежд на свободу. А отказываться не надо, поскольку трезвая оценка ситуации говорит, что Россия будет свободной страной. Но свобода никогда не приходит волшебным образом.

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