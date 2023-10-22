Следующий "пакет" санкций ЕС – запрещает поставки в РФ гвоздей, гаек, швейных иголок и радиаторов отопления. Но! Санкции, в эффективности которых уверены ЕС и США – не производят на россию никакого впечатления.

Проблемы промышленности безразличны населению. Оно давно "забило" на экономику и не интересуется ее проблемами. Оно смирилось с воровством власти, репрессиями и беззаконием. Оно позволяет себя убивать на войне и сажать. Похоронки, муки и унижения доставляют обитателям россии – загадочное наслаждение, неизвестное другим народам. Русским откровенно нравится, что ими правит умалишенный маньяк. Чем откровеннее он демонстрирует сумасшествие – тем больший восторг вызывает.

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Привычка "жить в дерьме", в охоте за "дефицитом", сформированная совком – никуда не делась. Она жива, здорова и является основой основ "импортозамещения". Впрочем, благодаря всяким "китаям" – легко создается и иллюзия изобилия.

Цивилизация так и не смогла подобрать к русским "ключик". Не смогла разгадать того, что может реально испугать население проклятых миром территорий.