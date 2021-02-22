Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как пропаганда пиарит "Спутник V". Информационное пространство просто завалено похвальными одами. Правда, написаны они под копирку и не представляют литературной ценности: "Вакцина „Спутник V“ зарегистрирована в Габоне", "Вакцина „Спутник V“ сертифицирована в Узбекистане", "Вакцина „Спутник V“ зарегистрирована в Монголии" — как в том анекдоте, многие её хотят, и многие её имеют. При этом вакцина не прошла III фазу клинических исследований (по плану, май 2021 года) и не была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).

Параллельно пропаганда не менее активно штампует пасквили, направленные на дискредитацию других вакцин в частности и процесса вакцинации за границей в целом. "В Норвегии умерли 23 человека после прививки вакциной Pfizer", "В США врач умер через две недели после прививки Pfizer", "Два пенсионера умерли в Эстонии после прививки вакциной Pfizer", "В Германии умерли 10 привившихся вакциной Pfizer", "AstraZeneca может превращать людей в обезьян"... Всё-таки профессор Преображенский не зря говорил: "И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет". От таких заголовков может не только испортиться пищеварение, но и что похуже случиться. Правда, при углублении в вопрос выясняется, что вакцинированные были тяжелобольными и умерли от основного заболевания, или речь идёт о пожилых людях от 80 лет и старше, или их смерть никоим образом не связана с вакцинацией. Но, как говорится, дело в шляпе и путинские нарративы расползлись по миру.

Параллельно в России или кнутом, или пряником (скорее первым) закрыли рот журналистам, учёным, медикам. Если после поспешной регистрации "Спутник V" препарат активно обсуждали в российском обществе, то теперь — тишина. Молчат даже российские учёные, которые ещё 17 ноября 2020 года заявляли, что "низкое методологическое качество, дефекты дизайна исследования, ошибки в анализе данных, плохое описание исследования ставят под вопрос основные заключения о безопасности и эффективности вакцины („Спутник V“ — прим. авт.)". Тогда они смело критиковали разработчиков препарата за то, что те отказались предоставить первичные данные I-II фаз клинических исследований, "независимый анализ" которых "мог бы дать ответы на некоторые из обсуждаемых вопросов". Из-за этого учёные пришли к неутешительному выводу, что разработчикам вакцины "есть что скрывать", и констатировали, что "система регистрации в нашей стране (России — прим. авт.) отличается очень низкими стандартами проверки качества", "поэтому аргумент „если зарегистрировано, значит, работает“ в России, увы, заведомо не действует".

Забавно, но одним из главных акторов в путинском театре абсурда стали иностранные дипломаты. В пятницу, 19 февраля, стало известно, что МИД России разослал всем иностранным дипмиссиям ноту с предложением вакцинировать их сотрудников от COVID-19.

Как сообщает "Коммерсантъ", речь идёт о вакцинации 12 тыс. дипломатов и членов их семей. По информации Российского фонда прямых инвестиций (РПФИ), который занимается продвижением "Спутник V", стоимость одной инъекции для зарубежных рынков составляет порядка $10. С учётом того, что доза на одного человека состоит из двух инъекций, для вакцинации иностранных дипломатов россиянам придётся достать из прохудившихся карманов порядка $240 тыс. А ведь им и так несладко, каждый восьмой гражданин в России, по данным Росстата, нищий, и сводит концы с концами на не более, чем $4–5 в день. Вряд ли россияне будут рады тому, что им придётся затянуть удавку на шее ради блажи властей — вакцинации иностранных дипломатов. К тому же, опубликованный 19 февраля соцопрос "Левада-Центр" показал, что россияне не лучшего мнения о Западе. В частности, 43% из них плохо относятся к США, 37% — к Евросоюзу.

По данным "Коммерсантъ", в иностранных дипмиссиях по-разному отреагировали на ноту МИД России. Дипломаты из стран, где "Спутник V" и так разрешён к использованию, приняли предложение. А вот в посольствах западных стран реакция была не столь однозначной. В частности, в некоторых дипмиссиях сотрудникам не запретили прививаться, но и не рекомендовали — до одобрения ЕМА, а также отметили, что медицинская страховка не покроет тяжёлые побочные явления, которые могут возникнуть после вакцинации неодобренным препаратом. А в посольстве США сообщили, что посол Джон Салливан не будет делать прививку российским препаратом, так как "не хотел бы принимать дозу „Спутник V“, которая предназначена для гражданина России" — что справедливо.

Евросоюз также удивлён стратегией России по вакцинации. "Мы до сих пор удивляемся, почему Россия предлагает теоретически другим странам миллионы доз (российской вакцины „Спутник V“ — прим. авт.), но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Это вопрос, на который должен быть дан ответ", — подчеркнула она. Политик напомнила, что EMA ещё не получало заявку на регистрацию российской вакцины, и для её подачи России необходимо предоставить "полный пакет данных".

Пикантности всей этой истории добавляет тот факт, что пока российские власти агрессивно навязывают вакцину правительствам и гражданам других стран, вакцинация россиян идёт со скрипом. Как пишет "Коммерсантъ", в России успели привить только 1,5% граждан — это за 2,5 месяца вакцинации, которая стартовала ещё 5 декабря 2020 года. Российским властям как плохому танцору постоянно что-то мешает: то проблемы с масштабированием производства вакцины, то недоверие россиян "Спутнику V", то строптивые украинцы, то "происки Запада".

Согласно заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, для выработки коллективного иммунитета к осени 2021 года необходимо привить 60% россиян. Это значит, что для внутреннего рынка надо произвести порядка 177 млн доз (по две инъекции на человека). Очевидно, что если власти не поменяют подход, то вакцинация россиян займёт долгие годы.

Владимиру Путину уже приходится оправдываться перед журналистами за то, что Россия продаёт за границу "Спутник V" и предлагает вакцину сотрудникам иностранных дипмиссий, а вакцинация россиян в стране идёт вяло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков через день вынужден повторять нарратив о том, что якобы "абсолютным приоритетом является внутренний рынок и здоровье граждан Российской Федерации" и "наше отечественное производство работает на внутренний рынок". А тем временем в информационном пространстве мелькают новости о том, как прибывают партии российской вакцины то в Парагвай, то в сектор Газа, то ещё куда — интересно узнать, с каких это пор Республика Парагвай или сектор Газа стали внутренним рынком России.

В связи с этим, в Госдуме потребовали ввести временный мораторий на вывоз вакцины "Спутник V" российского производства за границу. "В регионах катастрофически не хватает вакцин против коронавирусной инфекции. В этой связи, считаю, что необходимо ввести временный мораторий на вывоз вакцин российского производства за рубеж, пока более половины желающих не будут привиты. На почти 6 млн. населения нескольких сибирских регионов, в Красноярском крае около 19 тыс. доз, в Хакасии и Иркутской области около 3 тыс. доз, в Тыве около 1 тыс. Желающих привиться уже сегодня гораздо больше. У людей должна быть возможность сохранить своё здоровье. Вместе с этим, как уже не раз предлагала ЛДПР, необходимо усилить разъяснительную работу с населением. Каждый должен иметь всю информацию для того, чтобы принять решение ставить вакцину или нет, какие есть противопоказания и побочные действия", — заявил депутат Сергей Натаров.

Шансы, что Владимир Путин прислушается к депутатам и начнёт вакцинировать россиян, равны нулю. Как верно отметили в новой администрации США, "Спутник V" — это "геополитический замысел" Кремля и надо быть осторожнее, чтобы не попасть в зависимость от России. Как говорится, бойся данайцев, дары приносящих.

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