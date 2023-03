Почему Путин заговорил о больших экономических ''успехах'' РФ и ''проблемах'' Запада: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями главы Кремля

Глава РФ Владимир Путин попытался заверить российскую общественность в том, что "спецоперация" против Украины не будет иметь значительных долгосрочных экономических последствий. Но более вероятно, что это является частью усилий Кремля по подготовке россиян к затяжной войне.

К такому мнению пришли аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Российский диктатор выступил с речью на съезде союза промышленников и предпринимателей в Москве 16 марта.

Так, он заверял граждан РФ, мол, экономика их страны "неуклонно росла" в течение последних восьми месяцев после "примерно пятипроцентного сокращения" в первые месяцы вторжения в Украину.

Путин попытался изобразить Россию как не изолированную от международной экономики, заявив, что российская торговля с быстрорастущими рынками "увеличилась двузначными темпами".

Также он утверждал, якобы внутренняя экономика РФ будет испытывать устойчивый долгосрочный рост, и предсказал, что их промышленность будет "значительно расти", поскольку заполнит ниши, ранее занимаемые западными фирмами, которые покинули страну и прекратили вести с ней дела после полномасштабной войны.

Кремлевский лидер предположил, что вся российская экономика "будет расти по аналогии с ростом" сельскохозяйственного сектора РФ после введения западных санкций в 2014 году, связанных с незаконной аннексией украинского Крыма.

Помимо этого, говорил, что предполагаемая экономическая устойчивость России "опровергла западных аналитиков", которые предсказывали пустые полки магазинов и массовый дефицит товаров в стране из-за западных санкций.

Анализируя представление Путина о "здоровой и устойчивой" российской экономике, аналитики ISW подчеркнули, что оно противоречит проблемам России, связанным с узкими местами в цепочке поставок из-за санкций, попыток оборонно-промышленной базы удовлетворить потребности ВС РФ в Украине, а также значительным прогнозируемым Кремлем дефицитом бюджета.

"Путин, вероятно, стремился успокоить российскую общественность, поскольку Кремль все чаще сигнализирует россиянам, что он намерен вести затяжную войну против Украины и неявным образом обречь российскую экономику на неопределенный период жестких западных санкций", – считают эксперты.

По их предположению, Москва также стремится заверить россиян в том, что производство, связанное с войной, не окажет пагубного влияния на остальную экономику страны.

"Кремль, вероятно, будет изо всех сил стараться не противоречить своим различным информационным направлениям, поскольку он пытается убедить российскую общественность в том, что касается экономики, создать информационные условия для затяжной войны и мобилизовать более широкую часть населения", – говорится в сводке ISW.

