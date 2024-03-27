О том, как работает российская пропаганда на примере теракта в "Крокус-сити".

Российские власти плодят о теракте в "Крокус Сити" все больше и больше версий. Уже какого-то мужика в синем свитере вытащили, чтобы скормить конспирологию собственной оппозиции, нам и западу. Параллельно заявляют, что теракт совместно планировали США, Британия и Украина. Будет еще многое.

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Хоча почалося все, звісно, з того, що терористи планували перейти через вікно на російсько-українському кордоні. Який, мабуть, спільно планували ФСБ та СБУ.

Якщо ви це все теж спостерігаєте і думаєте, що таке різноманіття маразму це баг, то ні. Це якраз план такий. Це свідомий вкид в інформаційне поле багатьох різних версій, тез і теорій. Які, насправді, не потрібно робити ані логічними, ані обґрунтованими. Головне – щоб люди підхоплювали і обговорювали.

Вони так вже робили з Боїнгом, аби приховати правду. І іспанський диспетчер, і український літак, і українська ППО, і пасажири вже були мертвими. Тоді вони у першу чергу намагалися переконати іноземну спільноту. Але правда все ж була встановлена.

Задача ж кейса з "Крокусом" дуже проста: щоб і у Росії, і за її межами якомога менше обговорювали те, наскільки російська влада провалилася з цим терактом. Бо провал системи очевидний, вона продемонструвала наскільки вразлива, і тепер треба зробити все, щоб обговорюючи "український слід", "підступний Захід" і "мужика у светрі", менше казали про суть.

А суть історії проста: справжні терористи, якщо захочуть, у принципі можуть робити з російськими цивільними що хочуть. Бо діра у системі безпеки через війну в Україні, де зосереджені всі ресурси РФ, така, що Росія стала вразлива до асиметричних дій ІДІЛ чи інших подібних структур десь на рівні 90-х років.

Коли крім підстав ФСБ у країні була купа і справжніх терактів. Але і цю гарну для нас реальність і погану для Путіна він приховати не зможе. У першу чергу від того ж ІДІЛ. Бо вони якраз ситуацію розуміють пречудово.