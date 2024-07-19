'По крайней мере, был диалог': у Путина похвалили Трампа

В Кремле снова похвалили кандидата в президенты США Дональда Трампа. Там отметили, что пока 45-й президент находился у власти, между Вашингтоном и Москвой "по крайней мере, происходил диалог".

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Об этом заявил спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Он также попытался опровергнуть заявление Трампа о том, что в Москве его боялись: мол, Трамп просто говорит то, что хотят услышать американские избиратели.

Российские пропагандисты распространяют новое заявление Пескова, в котором тот второй раз за короткое время рассыпался в похвалах в адрес Трампа.

"Было много напряженности, много точек натяжения, много точек противоречий во время президентства господина Трампа. Но по крайней мере был диалог. Это его выгодно отличает от его предшественников и последователей", – выдал Песков.

Пропагандисты также попросили его прокомментировать заявление Трампа на съезде Республиканской партии США: бывший американский президент заявил, что при нем Россия ни на кого не нападала и ничего не захватывала, потому что в Москве его боялись.

Здесь Песков также попытался одновременно и не упасть в грязь лицом, и не разозлить Трампа, на которого Россия возлагает большие надежды в вопросе прекращения помощи США Украине.

"Во время предвыборной кампании в США участники этой политической борьбы делают очень много разных заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию и, соответственно, изобилуют фразами и формулировками, которые хочется слышать американцам. Вряд ли стоит каждый раз это комментировать", – выдал Песков.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что в своем выступлении на съезде Республиканской партии Трамп заявил, что может остановить любую войну телефонным звонком. В частности он якобы намерен сделать это с войной России против Украины. В том, что РФ начала полномасштабное вторжение, по мнению Трампа, виновен Джо Байден и его администрация. А во времена, когда в Белом доме находился он сам, похвастался Трамп, Москва ни на кого не нападала, потому что боялась его.