Плохой знак: путинистка Матвиенко опозорилась на похоронах Чуриковой. Видео

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко оконфузилась на похоронах актрисы Инны Чуриковой, которая скончалась 14 января в возрасте 79 лет. Известная путинистка уронила цветы, которые несла к гробу артистки.

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Она не смогла поставить букет в вазу и тот с грохотом упал на пол. Соответствующие кадры распространились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Матвиенко не пыталась самостоятельно поднять сосуд с цветами, однако ей помогли, после чего путинистка удалилась.

Комментаторы отметили, что падение букета у гроба – это плохой знак для Матвиенко. Суеверные пользователи считают, что "душа Чуриковой не приняла эти розы", а также что сама председатель Совфеда может умереть следующей.

"Это ей букет кинули. Ага. Она следующая", "Душа Чуриковой не приняла цветы от Вали-Полстакана (раньше у нее такая кликуха была?). Да, согласна – знак плохой", "Не приняла великая Чурикова сатанинского букета", "На одного до****ба уже венок падал", "Дааа. Верная примета. Пи**ец кровавому режиму. Помните на Януковича венок упал? Через какое-то время – все", – писали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что сроков завершения войны в Украине нет. Она выдала, что "специальная военная операция" якобы не была спланирована по датам.

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