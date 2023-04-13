'Наши воины сделали невозможное': Резников напомнил об уничтожении год назад крейсера 'Москва' и объяснил, как это повлияло на ход войны

13 апреля 2022 года противокорабельная ракета "Нептун", выпущенная Военно-морскими силами ВСУ, потопила легендарный крейсер "Москва", который был гордостью ВС РФ. В последний раз российский Черноморский флот терял флагманы такого типа больше века назад, потому прошлогодний удар по вражескому судну стал по-настоящему торжественным, вдохновляющим событием для всей Украины.

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Как описал это событие министр обороны Алексей Резников у себя на Facebook, тогда украинские воины совершили фактически невозможное, изменили ход столетней истории. Подобная атака по флоту захватчиков стала крайне важной в дальнейшей стратегии битвы:

успешное использование украинских ракет на такое расстояние убедило партнеров, что нет смысла медлить с передачей ВСУ ракет Harpoon;

после получения последних, команда вице-адмирала Алексея Неижпапы успешно применила и их. В итоге это привело к бегству российских оккупантов с острова Змеиный, которое они назвали "жестом доброй воли";

освобождение Змеиного позволило открыть "зерновой коридор". Мир получил украинскую продукцию, а наша страна взамен получила ресурсы для обороны.

"Если бы не была уничтожена "Москва", достичь этого результата было бы невозможно. В итоге российский флот вынужден прятаться к югу и востоку от Крыма. Кремлевские мечты о десанте в Одессу остались в прошлом. Теперь россияне разве что могут трусливо обстреливать мирных граждан с воздуха", – написал Резников в своей публкации.

Глава оборонного ведомства обозначил, что история с "Москвой" и "Нептуном" стала ключевой в вопросе дальнейшей стратегии против России, которая посягнула на территориальные границы Украины. Только наша армия самостоятельно выбирает, какими именно средствами наносить удар по врагу, даже если остаются мировые лидеры, которые хотят "сохранить Путину и РФ лицо".

"Уверен, что после нашей победы "Москва" станет одной из самых популярных локаций для дайверов. А туристы со всего мира будут в украинском Крыму поднимать бокалы фантастического крымского вина под хороший тост – "за российский военный флот – до дна!", – иронично заключил он.

Напомним, что ранее Резников подчеркнул, что Военно-Морским силам ВСУ есть, чем удивить захватчиков в Черном море. Впереди российскую армию ожидает много сюрпризов.

Как сообщал OBOZREVATEL,на боевом дежурстве в Черном море находится 5 кораблей России, из которых два являются носителями "Калибров". В настоящее время Украине могут угрожать до 12 крылатых ракет.

Причем в Херсонской области на Кинбурнской косе российские оккупанты заметно снизили свою активность. Еще в конце марта они уменьшили количество обстрелов оттуда.

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