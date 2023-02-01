Песков размечтался об уничтожении западных танков в Украине и заговорил о 'бонусах' для оккупантов

В России заявили, что современные западные танки, которые в скором времени планируют поставить в Украину страны-союзники нашего государства, "будут уничтожены". Поспособствуют этому якобы назначенные за подбитые единицы бронетехники "премии".

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Выплачивать эти "премии" в РФ хотят заставить представителей российского бизнеса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский телеканал "Дождь".

Отвечая на вопрос о танках, поставку которых в Украину согласовали западные страны, Песков заявил, что они "будут уничтожены". Поспособствует этому якобы обещание оккупантам "премий" за повреждение единиц западной бронетехники.

"Мы знаем, что пока этой техники нет. Очевидно, что потребуется какой-то период подготовки. Вместе с тем мы видим аналогичные инициативы, которые озвучиваются по линии бизнеса. Называются разные суммы за сожженную, уничтоженную, захваченную технику", — сказал Песков.

Очевидно, финансово поощрять российских оккупантов уничтожать современные танки в России планируют за счет бизнеса. Песков назвал эти планы "единением людей" и "желанием всех в меру возможностей способствовать прямо или косвенно ходу "специальной военной операции".

"Что касается этих танков, будут их жечь, конечно. Тем более, если будут такие поощрительные меры, думаю, энтузиастов будет больше", — заявил Песков.

"Дождь" также напомнил об очередном "стимуле" для оккупантов за уничтожение западных танков.

"Выплаты до 3 млн рублей за захват и уничтожение танков НАТО пообещали 30 января власти Забайкалья, а ранее вознаграждение в 5 млн рублей российским военнослужащим за уничтожение или захват первого иностранного танка анонсировала также компания "ФОРЭС", занимающаяся обслуживанием нефтяных скважин", – сообщает российский телеканал.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты объявили "охоту" на новую помощь Запада. В российских пабликах активно постили инструкции, как уничтожать немецкие Leopard 2, американские Abrams и британские Challenger 2 с помощью лопаты.

Также сообщалось, что ранее в Кремле попытались обосновать целесообразность войны против Украины. По версии Пескова, Россия была "вынуждена" вторгнуться на территорию независимой суверенной Украины, стирать с лица земли украинские города, в частности, в Донецкой и Луганской областях, чтобы "защитить жителей Донбасса".