Песков пошутил о встрече Путина в тайге с медведями и маралами 'в звании'

Российский президент Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совместной поездки в сибирскую тайгу повстречали маралов и медведей. Однако ни те, ни другие не нанесли высокопоставленным государственным лицам никакого вреда.

Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в студии у известного пропагандиста Владимира Соловьева на канале "Россия-1". Как передает агентство "РБК-Украина", сам ведущий крайне обеспокоился уровнем безопасности главы Кремля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Соловьев уточнил, справляется ли личная охрана президента со своими обязанностями, учитывая, какую опасность представляют бурые медведи. Песков успокоил его, заверив, что даже в отпуске главу Кремля охраняют квалифицированные специалисты.

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"И потом, медведь-медведь, но он же видит, что это Путин", – сострил пресс-секретарь российского лидера.

Также Песков, встретивший одобрительную реакцию на свою шутку, продолжил иронию, упомянув и опасных маралов. Отметим, что Путин с Шойгу встретили на своем пути этот вид больших оленей, кода они угрожающе на них неслись.

"Маралы тоже в звании, как минимум старшие по званию бегут, но думают: "Так, здесь же Путин", – завершил он описание сибирских приключений двух топ-чиновников.

Сам российский лидер после встречи с маралами охарактеризовал это событие с нескрываемым удовольствием. По мнению Путина, в прыжках эти олени не имеют себе равных и "могут выступать на Олимпиаде за Россию", занимая первые места.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Путин вместе с Шойгу провели ночь в очень неординарных условиях. Вместе они решили отдохнуть в суровых условиях Сибири, охотясь на диких зверей и готовя еду на костре.