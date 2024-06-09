'Первая боевая потеря Су-57 в истории': россияне устроили истерику из-за поражения

В РФ запаниковали из-за поражения "новейшего" боевого самолета Су-57, который страна-агрессор позиционирует как истребитель пятого поколения. В сети россияне возмущаются тем, что на аэродромах отсутствуют укрытия от БПЛА.

В частности факт атаки подтвердил Telegram-канал Fighterbomber. По его данным, до аэродрома в Ахтубинске долетели три беспилотника.

"Осколками получил повреждения Су-57, сейчас определяется, подлежит он восстановлению, или нет. Если нет, то это будет первая боевая потеря Су-57 в истории", – говорится в публикации.

Автор канала также выразил возмущение тем, что власти РФ не удосужились обустроить укрытия для дорогостоящих истребителей.

"За цену только одного этого Су-57 укрытия от БПЛА можно было построить всем самолетам ОТА (оперативно-тактической авиации. – Ред.) страны. Разумеется, если по пути их не п**дить и не раздавать откаты. И на Лаос бы еще осталось", – пишет Fighterbomber.

В комментариях россияне жалуются на "скотское отношение" власти к авиации. Они требуют "прикрыть" боевые самолеты и возмущаются тем, что у военного комадования Украины есть "четкий план, в отличие от наших генералов".

"Отношение скотское просто к авиации", "Уж такие новейшие самолеты должны быть прикрыты , хотя бы покрышками", "Такими темпами мы потеряем всю авиацию, у хохлов четкий план в отличие от наших генералов", "Дело даже не в потерях, а то, что наши вояки отдают инициативу на поле боя, это самое опасное в этой ситуации", "Наверное укрытия специально не делают, помогают противнику, ну, так видится", "Работает разведка у противника", – пишут сторонники "русского мира".