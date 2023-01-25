"Переводит конфликт на новый уровень": посольство РФ в Германии отреагировало на решение Берлина предоставить танки Украине
Российская сторона официально отреагировала на решение Бундестага отправить партию современных танков украинским военным, чтобы дать им преимущество на поле боя. По мнению Москвы, такой ход Берлина переводит противостояние РФ и Украины на новый уровень.
Об этом сообщили российские Telegram-каналы, ссылаясь на заявление представителей посольства России в Германии. Новость о нарастающей военной помощи Украине весьма удручает агрессора.
"Решение Берлина поставить Киеву танки Leopard 2 крайне опасно, оно переводит конфликт на новый уровень противостояния", – указано в сообщении.
Напомним, что в Офисе президента Украины также появилась реакция на решение официального Берлина. Как отметил глава ведомства Андрей Ермак, следующая цель – создание "танковой коалиции".
"Первый танковый шаг сделан. Далее – "танковая коалиция". Леопардов нужно много", — подчеркнул он.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети россияне буквально истерят из-за решения Германии о передаче Украине танков Leopard 2. Некоторые из них даже призвали ударить по стране ядерным оружием, а также не скупились на оскорбления.
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