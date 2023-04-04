Перевал Дятлова: единственный уцелевший 'дятловец' заявил о пропавших доказательствах, которые могли раскрыть правду

Туристическую группу Игоря Дятлова в феврале 1959 года могли убить, ошибочно спутав с беглыми заключенными из местных лагерей ГУЛАГа. Доказательства этой версии были обнаружены на месте убийства, но затем исчезли.

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Эту версию подтверждает один из частных детективов, занимавшийся расследованием дела, а также десятый "дятловец" – Юрий Юдин, который видел пропавшие доказательства своими глазами.

Сеть лагерей ГУЛАГа Ивдельлаг была основана в начале 50-х годов и расположена на большой части Сибири. Один из таких лагерей – Ушма – находился всего в 37 километрах от перевала Дятлова.

Сбежавшие заключенные

Вероятно, что из лагеря сбежала группа заключенных, на розыск которой отправили советских военных. Не исключено, что в качестве ориентировки на беглецов у них была расплывчатая информация о тех, кого нужно было задержать и вернуть в Ушму.

Поэтому когда военные наткнулись в горах на группу "дятловцев", не исключено, что они приняли их за беглецов и попытались задержать, вероятно, с применением силы. Когда же ничего не понимающие "дятловцы" начали сопротивляться, их могли убить.

Формально, никаких исторических доказательств, подтверждающих бегство заключенных в конце 1958 или начале 1959 годов не существует, но есть не один пример, когда поиски беглых заключенных продолжались месяцами и годами. К тому же не исключено, что бегство из лагеря вообще официально не фиксировалось, ведь там могли содержать так называемых "врагов народа" для которых у "советов" не существовало закона.

Можно также предположить, что "дятловцы" стали жертвами не военных, а самих беглецов из лагеря, решивших избавиться от нежелательных свидетелей своего побега.

Пропавшие доказательства

Подтверждением версии о причастности военных или узников могли стать портянки – широкие прямоугольные куски ткани, которые обматывались вокруг ступни. Их использовали как военные, так и узники лагерей. И именно они были найдены на месте гибели "дятловцев", хотя никто из туристов их не использовал.

Десятый "дятловец" Юрий Юдин, который из-за проблем со здоровьем сошел с рокового маршрута, рассказал, что после того, как погибших туристов нашли, его привезли в Ивдель, где находились все найденные вещи туристов.

Он утверждает, что среди всех вещей сразу обратил внимание на портянки, которыми никто не пользовался и сказал о них следователю Льву Иванову, но тот даже не записал это в протокол.

"Откуда она там могла взяться? А в мае начальник поиска полковник Артюков нашел в овраге, где были обнаружены последние четыре трупа, вторую обмотку. И даже дал тревожную радиограмму, в которой указал – "присутствие этой обмотки мне непонятно", – рассказывал Юдин российским СМИ.

Он также отметил, что когда были найдены тела последних "дятловцев", дело уже расследовалось в атмосфере секретности, поэтому его даже никто не позвал на опознание погибших.

"Никто из нас долго не знал, что у последних найденных были сильнейшие травмы. Мне самому стало об этом известно только через 40 лет, когда меня по протекции допустили к уголовному делу. Этих четырех парней хоронили в максимально закрытой обстановке. В институте засекретили похороны. Только родственники были на кладбище", – вспоминал Юдин.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал версию о том, что "дятловцы" могли погибнуть из-за природного феномена или из-за так называемой полярной истерии.

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