Перевал Дятлова: туристов могло убить мерячение, ученые десятилетиями наблюдали феномен в Сибири

Туристическая группа Игоря Дятлова в феврале 1959 года, вероятно, не была убита и не погибла в результате природного или техногенного катаклизма, а сама себя привела к смерти. То, что произошло с туристами на Горе мертвецов, могло быть явлением, которое местные называют мерячение.

Видео дня

Эта теория возникла после того, как исследователи странной гибели туристов обратили внимание на психическое расстройство, распространенное среди народностей Восточной Сибири. Его симптомы могли бы объяснить некоторые странности смерти "дятловцев".

Мерячение – это разновидность истерии, которая довольно часто наблюдалась среди якутов, юкагиров, эвенков и бурят вплоть до второй половины XX века. Под его действие попадали также люди других народностей, которые оказывались в Восточной Сибири.

Впервые об этом явлении было написано еще в конце XIX века. Тогда советский врач Сергей Мицкевич назвал этот феномен "полярной истерией".

Аналогичное расстройство наблюдалось и у эскимосов, живущих в пределах Северного полярного круга и называется полярная или арктическая истерия или же зовом Полярной звезды.

"Оно (расстройство) проявляется периодически, а иногда возникает в виде отдельных приступов с сильными душевными или физическими страданиями. Больной воет, кричит, рыдает, рассказывает небылицы, причем его ломает, бросает из угла в угол, пока, истощившись, он не заснет", – описывал болезнь польский этнограф Вацлав Серошевский, первым обративший внимание на эту истерию в Сибири.

Некоторые исследователи также связывают мерячение с шаманизмом. У сибирских народностей считается, что страдающий этим расстройством либо одержим демонами, либо же призван служить духам, если среди его предков были шаманы.

Среди симптомов Мицкевич описывал боли и замирание сердца, спазмы в горле, боли в разных частях тела, позывы к рвоте. Приступы сопровождались судорогами, галлюцинациями, страстными позами, громкими криками или пением.

Исследовавшие такие состояния у эскимосов также утверждали, что истерия сопровождалась зрительными и слуховыми галлюцинациями, а также очень странным поведением, когда человек начинал раздеваться на морозе и шел на север по зову Полярной звезды.

Все эти странные симптомы и галлюцинации могли привести к тому, что одни участники туристической группы пытались остановить других, когда у них началась истерия. В результате могла завязаться драка или "дятловцы" могли оказаться в таких погодных условиях, которые угрожали их жизни. Так или иначе, но все окончилось трагической гибелью для всех девяти туристов из группы Дятлова.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал об одном из последних фото группы Дятлова накануне гибели.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.