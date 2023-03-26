Группу Дятлова довел до безумия естественный феномен, они действовали безрассудно – исследователь

Гибель группы Игоря Дятлова, случившаяся еще в феврале 1959 года, до сих пор остается окутанной тайнами. Несмотря на то, что официальное расследование заявило о смерти в результате схода лавины, есть очень много факторов, опровергающих такие версии следователей. Один из таких факторов – паническое и алогичное поведение туристов.

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Теорию, которая могла бы объяснить панику среди "дятловцев" озвучил Донни Эйчар, американский исследователь и автор книги "Мертвая гора: Нерассказанная правда об инциденте на перевале Дятлова", пишет IBTimes. Он предполагает, что туристы стали жертвами редкого природного явления, называемого вихревой дорожкой Кармана.

Это явление было названо в честь венгерского физика Теодора фон Кармана, открывшего и описавшего его действие. Такая вихревая дорожка образуется, когда сильный ветер обтекает цилиндрический объект с двух сторон. Затем два потока ветра сливаются в один сталкиваясь и образуя вихри.

На перевале Дятлова это могло произойти в результате движения ветра мимо горы Холатчахль, имеющей куполообразную форму.

Вот визуализация этого явления на видео:

Хуже всего в вихревой дорожке Кармана это образование инфразвука – низкочастотного звука, который находится за пределом слышимости человеческого слуха.

Впервые об инфразвуке стало известно, когда французский ученый Владимир Гавро проводил исследование колебаний воздуха в 1960-х годах. В ходе экспериментов, ассистенты Гавро начали жаловаться на боль в ушах и недомогание. Тогда ученый решил, что проблема была в неисправном вентиляторе, создававшем вихри воздуха.

Хотя инфразвук не было слышно, участники исследований жаловались на неожиданные приступы паники, страха и растерянность.

В 2003 году в Великобритании было проведено масштабное исследование с участием 700 человек, слушавших музыку, соединенную с инфразвуковыми волнами. Тогда около четверти участников эксперимента сообщили о тревоге, унынии, беспокойстве и давлении в груди.

Эйчар считает, что, вероятно, дятловцы тоже стали жертвами инфразвука, вызвавшего у них чувство паники и дезориентацию

Он уверен, что сильнейшие ветры в уральских горах могли спровоцировать это странное явление.

Эйчар предполагает, что инфразвук достиг туристов именно тогда, когда они уже находились в палатке. Вследствие этого у них случился панический приступ, а также, вероятно, они начали чувствовать боль в груди и одышку. Именно поэтому они панически пытались выбраться из палатки, разрезав ее ножом изнутри, а когда выбежали на свежий воздух, то даже не понимали, какой опасности себя подвергают.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал об одном из последних фото группы Дятлова накануне гибели.

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