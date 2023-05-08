Перепутали с украинским разведчиком: под Бахмутом 'вагнеровцы' целую ночь пытали российского солдата – росСМИ

Боевики группировки "Вагнер" целую ночь пытали российского добровольца, который отправился со своим батальоном под Бахмут. Наемники ошибочно приняли оккупанта за разведчика ВСУ, поскольку в кармане нашли трофейный жетон Добровольческого украинского корпуса – этот трофей и сыграл над захватчиком злую шутку.

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Как рассказал пострадавший от "вагнеровцев" оккупант изданию "Медуза", допросы "с особым пристрастием" проходили в четырех разных локациях, куда его перевозили в грузовике.

"Никаких разговоров, кроме допроса, со мной не вели. Один только, пока меня перевозил, спросил: "Ты живой?" Я говорю: "Живой". Он не издевался — только заставил ему гимн России спеть: может, проверял, знаю ли я слова. Так я ему сначала спел гимн СССР, а потом уже российский. Пока ехали, он слушал", – вспоминает оккупант.

Он добавил, что наемники кололи его ножом в глаза, а потом засыпали их каким-то порошком, отправили в холодный подвал полуголым, избивали, облили бензином и угрожали поджечь. Во время последнего допроса, до одного из "следователей" начало доходить, что что-то здесь не так, и он передал пленного захватчика в руки так называемой военной полиции.

"Там сразу начали проверять мою принадлежность к России. Распрашивали меня о том, какой, например, памятник установлен у ж/д вокзала в моем родном городе Орел. А когда поняли, кто я, приехала скорая и забрала меня сначала в травмпункт, а оттуда — в больницу Брянки. У меня нашли ушиб почек, закрытую травму правого плеча, химический ожог глаз", – едва не плачет доброволец захватнической армии РФ.

Оккупант добавил, что го командование поступило с ним немногим лучше. Пока он отсутствовал, его записали в дезертиры или беглецы, соответственно боевую зарплату в 160 тысяч рублей выплачивать никто не собирается.

"Меня после больницы комиссовать обещали, на фронт больше не отправят. Да я и сам не хочу: после того, что я там увидел, я не хочу в такой армии воевать. Кармический долг я, считай, отработал", – подытожил свою захватывающую историю россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, мобилизированные россияне из двух разных подразделений недавно "помогли" Силам обороны – случайно открыли огонь по своим же. Тем самым они увеличили количество "двухсотых" и "трехсотых" среди своих же подельников.

Ситуация в зоне боевых действий на территории Украины стала настолько тяжелой для войск страны-агрессора, что уже не только мобилизованные, но и контрактники с большим боевым опытом один за другим стали записывать разоблачающие видео – причем с серьезными обвинениями в адрес командования.

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