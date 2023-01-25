Перепутал с ЧВК ''Вагнер''? Путин придумал страшилку о ''заградотрядах'' в ВСУ, его высмеяли. Видео

Президент РФ Владимир Путин выдал басню о "заградотрядах", которые якобы созданы в Вооруженных силах Украины. Глава Кремля, улыбаясь, рассказал об украинских националистах, которые якобы расстреливают "своих в спину и не дают им отступать".

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Об этом Путину якобы сообщили "наши ребята в одном из населенных пунктов". Новую страшилку об украинской армии президент страны-агрессора озвучил во время встречи со студентами МГУ, но в результате вызвал насмешки (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"К сожалению, противник не считается ни с чем, своих расстреливают в спину. Понимаете, заградотряды же создали. Вот неделю назад ребята рассказывают: в одном населенном пункте наши смотрят – противник впереди, а по ним стреляют, причем, как говорят, плотный огонь. Не дают отступать. Ну, это националисты работают, сами вперед не лезут, нет. Да-да-да. Я к чему? К тому что ситуация сложная на многих территориях", – заявил Путин студентам.

Заявление Путина подняли на смех в сети. Люди пишут, что глава Кремля в очередной раз соврал, а некоторые предположили, что он перепутал описанные им "заградотряды" с подразделениями ЧВК "Вагнер".

Заградительные отряды размещаются позади основных войск для предотвращения бегства с поля боя, поимки шпионов, возвращения беглецов и отставших военных. Наиболее "прославились" отряды в Красной армии и войсках НКВД армии СССР.

Отметим, РФ использовала "вагнеровцев" в качестве пушечного мяса при штурме Соледара. Вербовка в ряды ЧВК активно происходит в российских тюрьмах.

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделения "Вагнера" также атакуют Бахмут, где несут массовые потери. На этом направлении ликвидированы по меньшей мере четыре криминальных авторитета из России.