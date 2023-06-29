'Переключаемся на снайперов-карасей': сеть взорвали шутки из-за заявления РФ о 'боевых комарах и вшах' Украины

Cпикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что доклад о "биолаборатории" в Украине, рассказывающий о "боевых" комарах, клещах и вшей, направлен "в Конгресс США и все парламенты мира". Такие слова спровоцировали волну шуток и мемов в сети: пользователи отмечают, что российская пропаганда пробила очередное дно.

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Так, 28 июня на пленарном заседании 10-го Форума регионов РФ и Беларуси Матвиенко выдала, что российская Госдума год назад создала целую "парламентскую комиссию" с "учеными и эскпертами" для расследования деятельности "биолабораторий" в Украине. По ее словам, выводы были "ужасающими" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы направили доклад нашей комиссии в Конгресс США и во все парламенты мира, чтобы они все-таки задумались и встревожились. Это очень большая угроза и большая опасность. Уже даже не отказываются, что финансирует ("биолаборатории". – Ред.) Пентагон", – заявила Матвиенко.

В докладе утверждается, что США якобы начали разработку биологического оружия еще во время Второй мировой войны. С тех пор якобы было создано "400 лабораторий по всему миру", где якобы среди прочего оценивают возможность использования насекомых для внедрения вирусов в сельскохозкультуры.

"Очевидно, что такой вид оружия применим и в отношении людей и животных", – заявили авторы доклада.

Они уверяют, что в Украине якобы работает около 50 таких лабораторий. Там американцы якобы исследуют передачу инфекции с помощью комаров, клещей и даже вшей и даже уже якобы запатентовали дрон для распространения инфицированных комаров, позволяющих выводить из строя противника без риска для военных США.

После таких заявлений сеть взорвала новая волна шуток и мемов о "боевых" насекомых в Украине.

"Мы думали, боевых украинских комаров уже ничем не переплюнуть. Как вдруг вши нарисовались", "А где саранча, я извиняюсь?", "Так теперь что, комаров нельзя бить?", "Интересно, что Матвиенко курит", "Видно что совсем не боитесь выглядеть дурноватой", "А я думаю, куда делись комары, а они вон где – в биолабах перепрограммируются", "Нас рассекретили… Переключаемся на божьих коровок и не забыть про карасей-снайперов", – пишут пользователи.

Потроллили новый "шедевр" российской пропаганды и украинские военные: