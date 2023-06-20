'А почему не пчелы?' В России пожаловались на планы США доставлять 'зараженных комаров на дронах' в сети волна шуток. Видео

Государство-террорист Россия отметилась новым маразмом об американских биолабораториях, якобы направленных против нее. На этот раз воображение оккупантов разыгралось вокруг "боевых комаров США", которые хотят "заразить" военных ВС РФ в Украине.

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Пропагандисты глубоко убеждены, что "насекомых будут сбрасывать с дронов" на территории Херсонщины, которую российские войска затопили, подорвав Каховскую ГЭС. В украинской сети теперь волна шуток из-за очередной басни россиян (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Проводимые в США исследования переносчиков носят выраженный военно-прикладной характер, в ходе которых ведется поиск наиболее оптимальных условий, в которых достигается наибольшая эффективность применения инфицированных кровососущих насекомых, клещей. В качестве полигона отработки сценариев остается использовать территорию других государств", – заявил командующий войсками радиационной и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Всю "проверенную" информацию российский генерал читал с листочка, а для "убедительного" эффекта на экране в это время пропагандисты показали российские "разведданные" и "результаты исследования" о том, как Америка будет "заражать российских военных" лихорадкой западного Нила и малярией, чтобы те не могли исполнять боевые задачи от диктатора Путина.

Тут Киррилов по методичке Кремля обвинил Киев в подтоплении территории Херсонской области. По его словам, после спада уровня воды там возможно "формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами". Последних, уверен топ-оккупант, американцы уже намеренно "заразили" и будут сбрасывать их контейнерами с "патентных БПЛА".

"При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия. В патенте говорится, что зараженный военнослужащий неспособен выполнять поставленные перед ними боевые задачи, и подчеркивается – цитата: подобный способ заражения противника в военном отношении дал бы значительный эффект", – высказался российский генерал.

Обратите внимание: все видеоматериалы и публикации росСМИ, как и заявления официальных лиц страны-агрессора РФ, содержат ложь, манипуляции, пропаганду и т.п.!

Очередной маразм россиян "оценили" в сети, назвав выступание топ-оккупанта клоунадой.

"Вдруг откуда-то летит маленький комарик, и в руке его горит маленький фонарик", "Вот дают кац*пы. Вот придумали клоунаду", "Боже, какое оно конченое! Это что надо принять, чтобы в такое поверить. Но пусть кай*пня нервничает, им это на пользу, очередная доза маразма, чтобы пощекотать нервы. Хорошо утро начинается", "А чего не наоборот, биокомары доставляют беспилотники в Москву?", "А почему не пчелы, чем комары лучше?" – указали подписчики.

Некоторые пользователи отметили "высокий уровень" IQ российских командиров.

"Судя по тому, что комар должен отличить человека в пикселе от чмони в камуфле, чтобы избегать френдлифаера, то у лабораторных козевок уровень IQ выше, чем у рядового командира российской армии", "Вот комары, делают анализ, кто враг, а кто нет, далее – военный, коллаборант, форма вооружения, языковой акцент, запрос голосового распознавания – если паляница не сказал, вообще пи*дец", – прокомментировали они.

Также люди начали шутить, что комары – это "прошлые технологии", потому что сейчас в ход против российских оккупантов идут "выпущенные из биолабораторий" мыши.

"Мышей мы выпустили – полевых и летучих. Комары – это вчерашний день в работе биолабораторий", "Пусть их те комары из лабораторий загрызут! Чокнутые!", "Маразм крепчал"... Мозг генерала явно выели боевые комары", "рос. недовояки и без комаров не способны выполнить какую-либо задачу. Создается впечатление, что спикера уже укусил комар. Он либо засыпает, либо умирает – еле языком шевелит", "Дай Бог здоровье этим комарам", – отметили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно в российской госдуме выдали очередную порцию бреда, заявив, что "США создали 400 биолабораторий по всему миру". Россияне в который раз обвинили Америку в том, что в Украине идет развязанная Путиным война.

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