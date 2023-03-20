В Кремле заявили, что Путин и Си Цзиньпин будут говорить о войне в Украине: тему назвали "неизбежной"

В ходе переговоров между президентом Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным будет обсуждаться в том числе война РФ против Украины и предложение КНР по "мирному урегулированию". Эту тему в Кремле считают "неизбежной".

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Си Цзиньпин прибудет в Российскую Федерацию в понедельник, 20 марта. Официальная встреча с Путиным назначена на следующий день, 21-го числа. Деталями поделился пресс-секретарь кремлевского главы Дмитрий Песков в комментарии росСМИ.

Он сказал, что президенты "неминуемо затронут тему китайской мирной инициативы по Украине".

Как известно, самолет с китайскими политиками сел во "Внуково" около 11:00 понедельника. Позже в этот день ожидается приземление и рейса с Си Цзиньпинем на борту. Церемония официальной встречи глав двух стран начнется 21 марта в 15:00.

О чем могут говорить Путин и Си Цзиньпинь и чего Украина может ждать от встречи – читайте в нашей статье по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно в МИД Китая отреагировали на решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест Путина. В Пекине считают, что МУС должен "занимать объективную и беспристрастную позицию", а российский диктатор имеет "иммунитет от юрисдикции".

– Напомним, что Пекин не присоединялся к Римскому статуту, регулирующему деятельность МУС.

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