Патриарха РПЦ Гундяева во время Пасхального богослужения охраняли сразу шесть телохранителей. Видео

Патриарха Российской православной церкви Кирилла Гундяева, который благословляет террористов на убийство украинцев, во время Пасхального богослужения охраняла толпа телохранителей. В храм главарь РПЦ зашел в окружении сразу шести охранников.

Видео дня

Примечательно, что охраняли циничного патриарха от прихожан, которые пришли в храм святить куличи, пока их страна убивала ракетами мирных жителей Украины. Фрагмент появления Кирилла в храме опубликован в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Удивительно, что охранники главаря РПЦ пришли на богослужение в костюмах с галстуками, а не в церковных рясах. Вероятно, таким образом россиянам пытались показать "важность" их патриарха.

Российская пропаганда показала, что Гундяев заходил в храм, произнося "Христос Воскрес!". После этого на картинке появлялся главный военный преступник России Владимир Путин. Диктатор отвечал "Воистину Воскрес!" в то время, как российские ракеты убивали мирных жителей Украины и разрушали храмы.

Напомним, во время Пасхального богослужения патриарх РПЦ Кирилл сделал циничное заявление. Он обратился к украинцам, которых назвал "малороссами", живущими на "русской земле", с требованием мира, а фактически – капитуляции перед РФ.

Ранее сообщалось ,что пока в РПЦ толкают лживые речи о желании "мира", российские захватчики обстреливают Украину даже на Пасху. Так, в Пасхальную ночь оккупанты ударили по Камышевахе Запорожской области: пострадала церковь и здания рядом с ней.

Также российские террористические войска нанесли ракетный удар по городу Снигиревка Николаевской области. В результате погибло двое подростков.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером в субботу, 15 апреля, российские войска атаковали северные регионы Украины. Накануне Пасхи оккупанты нанесли авиаудары по приграничным территориям Сумской и Черниговской областей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!