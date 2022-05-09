Первые впечатления от парада.

Путин. Речь банальная, без сенсаций. На нас готовились напасть, мы нанесли превентивный удар. Из смешного. Америка не пустила к нам на праздник своих ветеранов. Которые видимо спали и видели прилететь в Москву через Стамбул. Из странностей. Речь свою зачитывал по какой-то маленькой книжечке. Страницы поэтому приходилось переворачивать часто. Перед руганью Америки была заметной пауза. И еще. Зайдя на гостевую трибуну, пожал руки ветеранам и типа ветеранам и пошел искать свое место. Нашел его по какой-то табличке и свертку. Так и сидел, вцепившись в этот сверток. Возможно в него был завернут чемоданчик.

Видео дня

Шойгу. Нового только то, что на ногах. А так перекрестился, как обычно.

Димон. Как всегда спал.

Больше пока ничего интересного.