На днях на Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник Лужкову работы скульптора А. Рукавишникова – четырехгранная колонна, облицованная плитами с изображением объектов, построенных или отреставрированных при бывшем мэре столицы. Венчает ее бронзовый Георгий Победоносец. Со змеем, как полагается...

Не будучи москвичом, не стану судить о достоинствах и недостатках их колоритного градоначальника, замечу лишь, что горожане его любили, а Киев мэрами может помериться с Москвой, вспомните хотя бы Леню Космоса... Не нравилась мне лишь любовь Лужкова к мегаработам Церетели (слава богу, могильный памятник делал не он), но восхищала безмерная, неукротимая энергия мэра.

Да, я помню, что при советской власти близость к власти затачивала и полировала таланты, щедро гранила и доводила до блеска способности. Взять "Малую землю" выходца с днепропетровщины Брежнева или потрясающую карьеру полтавчанина Трофима Лысенко: безграмотный авантюрист, жулик, прохвост, каких мало, а выбился в академики, Героем Соцтруда стал, четыре ордена Ленина и три Сталинских премии получил!

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В постсоветской же России и подавно, что ни начальник, то кладезь талантов! Путин, к примеру, пишет и переписывает историю, а вспомните Грызлова, председателя Госдумы Российской Федерации IV и V созывов – патенты патентовал! Да и в Украине тоже не хуже – взять хоть труды по экономике Януковича или докторскую диссертацию Табачника, этого предтечи Мединского. Или же звание "Заслуженный деятель науки и техники" для Аллы Зернецкой. Поэтому надо, господа, иногда поглядывать в московское зеркало – не увидеть бы там своего отражения...

И все же Лужков был неутомимым генератором идей и изобретений, незаурядным (и финансово успешным) борцом за высокую мораль, гонителем геев и кондомов, меценатом, членом попечительского совета Третьяковской галереи, можно даже сказать многочленом: почетным профессором РАН, МГУ, Академии труда и социальных отношений, отечественных и зарубежных университетов, академиком чуть ли не всех академий России. А также автором более чем двухсот печатных работ и книг и сотни изобретений.

Многие из них восхитительны. Так, им придуманы "пирожок печеный полуоткрытый" (патент №44880), "кулебяка" (№44881), "пирог открытый" (№45672), "расстегай" (№44879), "Способ производства напитка из творожной сыворотки "Алена" (№2082298), "Способ производства сбитня" (№2158753), "Способ производства морса" (№2161424), "Способ производства кваса или напитков брожения из зернового сырья" (№2081622).

А чего стоит патент на "Консорциум микроорганизмов propionibacterium shermanii, streptococcus thermophilus, acetobacter aceti", используемый для приготовления кисломолочных продуктов, и способ производства кисломолочного продукта" (№2138551, вместе с ВНИИ молочной промышленности). Упоминание теплолюбивого стрептококка в формулировке патента настораживает, но не волнуйтесь: Москва город северный и суровый, так что не разгуляется стрептококк в кисломолочных продуктах! Это ли не забота отца отечества о народе!? А еще он запатентовал МКАД, московскую окружную дорогу, и получил патент №2207985 на "Установку для озонирования воды и способ озонирования воды".

Одно огорчает – лишение власти тут же гасит творческое вдохновение подобных гениев. Как только Лужкова отлучили от мэрии, его творческий фонтан немедленно иссяк. Казалось бы, все наоборот должно быть: у тебя появилось время, твори, дорогой, не отвлекайся на пустяки. Нет, не творит. Хиреет дар...

Однако все это в прошлом: МКАД, власть, кулебяки, миллионы, сливающиеся в миллиарды. Лужков давно за гранью бренного мира и проходит ныне по иному ведомству. Впрочем, если этой парафией заведует церковь, то за него я спокоен, он подстраховался как никто. Ибо имелась у Лужкова (на редкость многогранный был человек!) еще одна сторона, духовная, делавшая его уникальным: он был абсолютным рекордсменом по количеству наград церковными орденами! Он опережал даже Януковича!

О котором также стоит вспомнить. Нет, изобретений Виктор Федорович не патентовал (зря, похоже, идея золотого батона принадлежит ему) и, хотя и патентованный был "проффесор" и невежеством, хамским напором, лживостью и беспринципностью напоминал нашего Трампа, однако – не знаю, надо ли гордиться этим Украине – ее 4-й президент самый православный в мире!

По числу церковных наград он превосходит московского патриарха и уступает лишь феноменальному Лужкову. С которым все было понятно – в Москве власть, там крутятся главные российские деньги, гораздо большие, чем в Украине, там основные интересы РПЦ. Тем более впечатляют достижения бывшего гаранта неньки. И кто знает, не случись Майдан, не догнал бы ли он москвича по орденам? С дворцом в Межигорье так даже перегнал...

Так, ВФЯ полный кавалер ордена Святого равноапостольного великого князя Владимира. Кстати, орден I степени помимо него и Лужкова имеют также небезызвестный В. Балога, Ю.Лужков, А.Лукашенко, В.Путин, предстоятель УПЦ (МП) Владимир (Сабодан) и Хайле Селассие I. Орден II степени: В. Балога, Кирилл (патриарх Московский), В. Потанин.

И не надо путать этот орден с орденом Святого равноапостольного князя Владимира украинского филиала РПЦ (УПЦ МП), I-й степенью которого награжден упомянутый Д. Табачник, И. Кобзон, одиозный министр МВД Украины Ю. Кравченко, лидер украинских коммунистов П. Симоненко и городские головы А. Попов (глава КГГА) и С. Собянин. Д. Табачник награжден еще и орденом II степени…

Помнится, знаком отличия предстоятеля УПЦ награжден был Генпрокурор Украины В. Пшонка, прославившийся своим дворцом, а также руководители областных и региональных прокуратур, прокуратур Киева и Севастополя, начальники всех отделов и структурных подразделений Генпрокуратуры Украины.

Еще Янукович (не пора ли беатифицировать беглеца в Ростов?) удостоен ордена Святого благоверного князя Даниила Московского I-й степени (как и Рауль Кастро) и является кавалером ордена преподобного Сергия Радонежского. Как Гейдар Алиев, И. Смирнов (президент ПМР), С.Вайншток и В.Алекперов (олигархи), митрополит Владимир (Сабодан), С. Кириенко (глава Росатома), патриарх Кирилл, С. Миронов (экс-председатель Совета федерации РФ), Т. Тимербулатов (олигарх, "Группа компаний "Конти"), скандальный украинофоб К. Затулин, И. Кобзон, В. Лебедев (председатель Верховного суда РФ), Ю. Лужков, А. Лукашенко, А. Миллер (глава "Газпрома"), Н. Михалков, В. Путин, В. Черномырдин, А. Тулеев, а также памятный украинцам С. Кивалов, предтеча Чурова по избиркомовским чудесам.

Красноречивый перечень орденоносцев. Боюсь, нищие апостолы Христа не получили бы наград от РПЦ. Как и сам он. Воистину, скажи мне, кого ты награждаешь и я скажу, кто ты!

Но продолжим наградной список. Янукович также является кавалером ордена "Славы и Чести" РПЦ, в одном ряду с Ильхамом Алиевым, Владимиром (Сабоданом), Фиделем Кастро, Назарбаевым, Назарбаевой и Путиным. Награжден орденами Святого преподобного Нестора-летописца I и II степени и апостола Иоанна Богослова I и II степени УПЦ МП. Плюс Орден Святого Саввы ІІ степени: за деятельную любовь к Сербской Православной Церкви, проявленную в мужественной и самоотверженной защите православных святынь и сербского народа Косово и Метохии.

Нет, недаром с Януковича иконы писали! Недаром перед выборами-2010 Международный общественный фонд единства православных народов (председатель Попечительского совета Патриарх Кирилл) вручил ему премию "За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов. За утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни общества". Уж он укреплял и продвигал! Нет, не ценит Украина своего сына...

А вот москвичи ценят и помнят своего. И ставят ему памятники. Подводя же итоги, заметим, что в наше время церковная награда есть публичное признание вашей ловкости в конформизме, лицемерии, двоедушии, склонности к стяжательству, бездуховности и даже непорядочности. Да и патенты из властного рога изобилия внушают глубокие сомнения.

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