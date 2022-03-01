Паляниця чи полуниця? Российская пропагандистка Скабеева сломала язык из-за проверочного слова. Видео

В России пропагандисты попали в неловкую ситуацию из-за слова "паляниця", с помощью которого украинцы устраивают проверки российским оккупантам. Так, Ольга Скабеева в прямом эфире заявила, что оно переводится как "клубника", перепутав "паляницю" с "полуницею".

Это заметили зрители и выложили в сеть соответствующий отрывок из новостной программы на телеканале "Россия 1". Пропагандистка Скабеева с полной уверенностью в правильности своих слов сказала, что на украинском "клубника" звучит как "поляница".

Она заявила, что русских солдат, которые сделают ошибку в произношении данного слова, в Украине ставят на колени либо же "пускают им пулю"

В сети на сложности россиян с украинским языком отреагировали мемами.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, эпичное видео "проверки" оккупанта "паляницей" было опубликовано в сети. Ему никак не удавалось правильно произнести это слово.

А ранее в Сумской области местный житель тоже устроил "проверку" российским оккупантам и требовал от них произнести слово "паляниця". При этом он поздоровался с ними лозунгом "Слава Україні!" и ожидаемо не получил в ответ "Героям Слава!".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!