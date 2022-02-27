Проверочное слово 'паляница': в сети появилось эпическое видео взятия в плен русского оккупанта

Украинские военные и силы территориальной обороны продолжают брать в плен российских оккупантов, которые пришли с войной в нашу страну. Чтобы убедиться, что это на самом деле солдаты РФ, их заставляют произносить слово "паляниця", которое россияне сказать не могут.

Эпичное видео "проверки" оккупанта было опубликовано в сети. На кадрах видно, что пленного с завязанными глазами везут куда-то на автомобиле.

Автор ролика требовал, чтобы тот сказал "паляниця", но российскому солдату это никак не удавалось. После угрозы "получить прикладом в зубы" за неправильное произношение, оккупант попробовал произнести слово по слогам, однако его опять постигла неудача.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области местный житель устроил "проверку" российским оккупантам и требовал от них произнести слово "паляниця". При этом он поздоровался с ними приветствием "Слава Україні!" и ожидаемо не получил в ответ "Героям Слава!".