Временами мы слишком легкомысленно относимся к словам противника, а иногда, сквозь потоки лжи, там нет-нет да и проскальзывает нечто такое, что имеет место быть, хоть и не в том ключе, в котором это звучало в речи. Особенно это касается каких-то технических подробностей российских вундервафель. Когда у Путина есть настроение и он ловит кураж, то в этот момент он может наболтать много лишнего и такого, о чем лучше было бы промолчать.

Вот например, он все чаше говорит о том, что новейшая боевая техника РФ сплошь обладает одним общим свойством, которое применяется в различных родах войск. Известно, что американцы сейчас активно применяют технологии стелс, в различных своих изделиях, но в первую очередь – в авиации. Сразу два истребителя F-22 и F-35 обладают этими свойствами и до сих пор конкуренты не смогли создать им реальных конкурентов. Но отвечать же чем-то надо и россияне ответили.

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Они применили технологию, которая обеспечивает непредсказуемую траекторию движения боевой машины. То есть, противник не может предугадать направление движения боевой машины и как следствие – поразить ее, действуя "на упреждение". Как это ни странно, первым образцом техники, обладавшей таким свойством, была АПЛ "Курск". Но тогда технология была еще слишком сырой и чем все закончилось, знают все. Казалось бы, потеряв подлодку, стоимостью в миллиард долларов, надо было бы как-то остановиться и доработать эту технологию или даже вовсе отказаться от нее, но не тут-то было.

Пару лет назад Путин рассказал о чудо-ракете, которая тоже может летать по непредсказуемой траектории так, что любая система ПВО, столкнувшись с этой ракетой, либо пойдет в перезагрузку, либо вообще – отключится, отказываясь иметь дело с такими целями. Но тогда это сочли за неудачный анекдот старого человека. Списали на то, что анекдоты про половые органы бабушек и дедушек вышли из моды и Путин пересел на "непредсказуемость" просто, чтобы переключиться с навязчивой темы.

Но вот буквально несколько дней назад, а точнее – 31 июля, стало известно об испытании этой системы на базе аэроплана Су-35, проведенного на Дальнем Востоке. Сразу после старта пилот самолета катапультировался и дальше аэроплан летел в беспилотном режиме на высоте 13 километров и длительность полета составила более часа. Причем, ни диспетчеры на земле, ни покинувший борт пилот машины абсолютно не представляли того, куда и как полетит самолет.

Более того, этого не знала даже бортовая система российского производства "свой – не свой", которую пытались разговорить диспетчеры. В ответ она только шипела и ругалась матом. В любом случае, никто так и не смог предсказать, что самолет выкинет в следующий момент, а он – использовав все топливо, рухнул на землю и при этом – не переставал изображать непредсказуемую траекторию.

Об этом никто бы и не узнал, но кто-то все же поделился с прессой и эта история стала широко известной. Тем не менее известно, что данная технология будет применена в танке "Армата", авианосце "Кузьма", автомате Калашникова и даже в космических кораблях, летающих к МКС. В любом случае, технология не умерла и успешно развивается. Говорят, что в случае серьезного международного шухера лично Путин и его окружение готовятся показать массовое владение этой технологией. И хотя непредсказуемость будут показывать живые люди, сути это не меняет. Кстати, живыми они смогут остаться только потому, что успешно применяется эта технология. Так что ждем новостей об этом феноменальном явлении.

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