'Отправляли на убой': террорист Гиркин заявил, что планы оккупантов на Бахмут провалились, и потроллил Пригожина. Видео

Экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин заявил, что планы российских оккупантов по захвату Бахмута на Донетчине провалились. Он также потроллил руководителя так называемой частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

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Гиркин подчеркнул, что "повар Путина" отправлял боевиков на убой, поскольку украинские защитники нанесли огромные потери захватчикам, и в частности "вагнеровцам". Соответствующее видео появилось в соцсети.

"Пригожин повторил ровно то, что я говорил зимой и осенью прошлого года, когда началось наступление на Бахмут и Соледар. За что, кстати, на меня обрушился поток критики, в том числе нецензурной, со стороны того же Пригожина", – отметил террорист.

По его словам, изначально было известно, что захват Бахмута не изменит плачевного положения российской армии на фронте.

"Бахмут не имел и не мог иметь никакого стратегического значения. Даже если бы "Вагнеру" удалось, согласно планам. взять его зимой, ничего бы это не дало. Наши войска только бы вышли к очередной полосе долговременной обороны противника, самой сильной его полосе Константиновка – Славянск – Краматорск… Приятно, когда военачальник, посылавший своих людей на убой, вдруг начинает признавать, что это все было не очень-то и нужно", – сказал Гиркин.

Напомним, наемники ЧВК "Вагнер" в конце марта обнаружили опорные позиции Вооруженных сил Украины в северо-западных окрестностях Бахмута в Донецкой области. Оккупанты завоевали их, но удержать смогли недолго. Более того, во время штурма они потеряли 200 солдат.

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пытается убедить главу РФ Владимира Путина перейти к обороне в Украине в преддверии потенциального контрнаступления ВСУ. Российское военное командование тоже настаивает, что нужно прибегать к оборонительным операциям, но не может прямо донести это до кремлевского лидера.

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