'Вагнеровцы' на несколько дней отвоевали у ВСУ высоту ценой жизни 200 солдат: как Пригожин кичился успехом

Наемники ЧВК "Вагнер" в конце марта обнаружили опорные позиции Вооруженных сил Украины в северо-западных окрестностях Бахмута в Донецкой области. Оккупанты завоевали их, но удержать смогли недолго. Больше того, во время штурма они потеряли 200 солдат.

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Достижениями своих подопечных, как известно, очень хвастался глава ЧВК Евгений Пригожин. Однако он традиционно не раскрыл, какой ценой и на какое время были взяты украинские позиции, расположенные на небольшой возвышенности. Об этом говорится в Telegram-канале "Досье Шпиона".

"Командование тут же пожелало "в срочном порядке занять высоту". Выполнить сие поручение было доверено штурмовикам-добровольцам "Вагнера". Следующие несколько дней прошли в штурмовых действиях. Стоит заметить, что штурм происходил без привлечения артиллерии, без привлечения бронетехники. Просто силами "заключенной" пехоты, преодолевавшей всевозможные заграждения, встречный огонь и прочие фронтовые неприятности. В итоге, ВСУ отошли от занимаемых позиций и опорники заняли силы "Вагнера". По оценкам моего источника, в ходе штурмовых действий, атакующая сторона потеряла около двухсот человек", – говорится в сообщении.

Эти позиции затем передали подразделениям Минобороны страны-агрессора, а именно силам 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады – в/ч 46102, г. Бикин, Хабаровский край. Военным РФ приказали занять оборону захваченных опорных пунктов.

"Следующие несколько дней прошли, мягко говоря, неблагоприятно для военнослужащих бригады, обороняющих опорные пункты. Ни о каком скрытном расположении подразделения, а тем более возможности маневра, ни шло и речи, ведь отошедшие силы ВСУ четко понимали местоположение и схему занятых опорных пунктов. Используя огонь артиллерии и периодические "визиты" дронов со "сбросами" ВСУ создали достаточно тяжелые условия для удержания позиций силами мотострелковой бригады", – пишет автор.

В конце-концов, 5 апреля украинские бойцы пошли на ответный штурм ранее утерянных позиций. Таким образом 57-я бригада лишилась около 30 человек.

"Еще четверо было захвачено в плен. На сегодняшний день, выше обозначенные опорные пункты контролируются силами ВСУ. Таким образом, благодаря мудрым решениям командиров, силам ЧВК "Вагнер" и 57-й гв. ОМСБР удалось несколько дней удержать "высоту" ценой жизни более 200 военнослужащих", – резюмировал автор канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пригожин выступил с очередным заявлением о "захвате" "вагнеровцами" Бахмута на Донетчине. По его словам, наемники "юридически" взяли город, а в западных районах сосредоточены украинские силы.

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