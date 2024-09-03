Отправил бойцов насмерть и получил звание 'героя': в России жалуются на своего командира, 'утилизирующего' войска Путина

В России жалуются на командира Алексея Ксенофонтова, известного под позывным "Тигром". Он занимается "утилизацией" войск кремлевского диктатора, за что получил звание "героя".

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Родственники погибших и пропавших без вести русских солдат обвиняют его в безжалостном отправлении своих подчиненных на смерть и безответственном отношении к жизни оккупантов.

9 марта командир 25-й бригады Ксенофонтов в состоянии алкогольного опьянения отдал приказ своим подчиненным идти на смертельный штурм. Это решение было принято из-за его плохого настроения, и следствием стало гибель нескольких оккупантов.

Несмотря на эти обстоятельства, Ксенофонтов в апреле был награжден званием "героя России". Эта информация вызвала волну возмущения среди родственников погибших и пропавших без вести солдат, служивших под его командованием. Они обвиняют командира в безжалостном отношении к жизни подчиненных и пишут гневные комментарии, спрашивая, почему мужчины были отправлены на смерть, почему не произошла эвакуация тел и где находятся их близкие. Многие из них желают Ксенофонтову мучительной смерти.

Напомним, оказавшиеся в плену российские оккупанты поделились своими впечатлениями о том, как здесь к ним относятся. Их слова раскрывают кардинальную разницу между условиями, в которых они находились во время службы в российской армии и тем, что они увидели в украинском плену.

Российские оккупанты, ранее попавшие в плен, записали жалкое обращение к Путину и попросили обмена. Россияне просят диктатора "проявить человечность" и обменять их на украинских военнопленных. Большинство из нескольких сотен загоревшихся на видео оккупантов находятся в плену уже 2, а то и 3 года.