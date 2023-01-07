''Отпевать некому?'' В РПЦ заявили, что хотят перебросить больше своих священников на фронт в Украину: инициативу высмеяли даже россияне

В Русской православной церкви заявили о планах по отправке в Украину больше священнослужителей. "Десятков военных священников", которые уже отправились с оккупационной армией на территорию чужой страны, по мнению руководства РПЦ, слишком мало.

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О планах РПЦ сообщил российским пропагандистам представитель этой структуры Владимир Легойда, возглавляющий "синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата". Идею высмеяли даже россияне.

Легойда анонсировал дополнительную переброску в Украину, против которой Россия развязала кровопролитную войну, "боевых попов".

"Поскольку военных священников направляют в зону специальной военной операции в командировки, точное число назвать сложно. Речь идет о десятках капелланов, но, конечно, этого недостаточно", — рассказал Легойда об уже находящихся в Украине оккупантов в рясах.

По словам Легойды, сейчас РПЦ "работает над увеличением числа военных священников, урегулированием их статуса и соцгарантий".

Инициатива РПЦ насмешила даже россиян.

"В РПЦ пожаловались на нехватку священников на войне в Украине Очень мало желающих ехать в зону боевых действий PS. Отпевать некому?" - пишет пользователь Twitter под ником "Суровый сибирский мужик".

Под публикацией новости на одном из кремлевских сайтов - настоящий бум насмешливых комментариев.

"Освященное мяско заканчивается", "зато в кремле их до хрена, одному службу служат даже", "Гундяева оправьте под Бахмут", "Побольше отправляйте на фронт, один х*р кроме педофилий них*я не делают на гражданке", "Действительно, надо их побольше.Такой шанс предстать пред создателем", "Для этого есть замполиты. Или священников не хватает для отпевания?" - строят предположения комментаторы.

"На конец 2020 года, только по мск: Московское духовенство включает 32 архиерея, 1 378 священников и 407 диаконов. Как правило, это здоровые мужики призывного возраста. А чего они не на фронте?", "Чем они лучше чем ИГИЛ?", "РИА Новости: "В РПЦ заявили о недостатке военных священников на фронте" Не успевают отпевать убитых", "Это шутка???", "У вас что-то есть в достатке на фронте?" - интересуются подписчики.

"РПЦ, - это позор всемирного православия", "Военные "священники", храм Войны!!!" - констатируют люди.

Напомним, ранее сеть взбудоражило фото наместника Киево-Печерской лавры в день богослужения в храме Эпифания. Стоящего за шлагбаумом возле знака "Предъявите пропуск" Павла Лебедя сравнили с "грешником, стоящим у ворот в Рай" и предположили, что отныне "пропуска" для посещения Киево-Печерской лавры у скандально известного представителя УПЦ МП больше нет.