Отменить или провести с одним кандидатом Путиным: Кадыров выступил с громким предложением по выборам в РФ

Глава Чеченской республики в составе Российской Федерации и целиком подконтрольный Кремлю Рамзан Кадыров сделал оригинальное предложение по случаю выборов президента РФ, которые пройдут в марте 2024 года. Он сказал, что лучше их отменить из-за "специальной военной операции" в Украине или провести, но никаких кандидатов, кроме действующего диктатора Владимира Путина в бюллетень не вписывать.

Слова одиозного политика передают российские СМИ. Кадыров лично выступил с этим предложением на флешмобе в Грозном, организованном по случаю 71-го Дня рождения кремлевского диктатора.

"Думаю, это уместная идея и справедливо ее озвучить в такой праздник нашего Владимира Владимировича", – посчитал глава чеченского народа.

Напомним, сегодня, 7 октября Путин принимает "щедрые" подарки от своих коллег и подчиненных по случаю дня рождения. Однако фантазия последних дет часто подводит их, что не удивительно, ведь придумать презент для военного преступника, который обокрал народ и может позволить себе почти все, что пожелает, не так-то легко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по данным западной разведки,Путин готовится объявить президентскую кампанию в ноябре 2023 года, минимально вспоминая о войне в Украине. Тем временем министр обороны РФ Шойгу затеял свою игру и начал отмечать командующих, выполняющих приказы даже во вред своим подразделениям.

Издание Bloomberg отметило: если Путин будет объявлен победителем еще на одних выборах, то он обгонит советского диктатора Иосифа Сталина с его почти 30-летним правлением. Согласно конституции России, он имеет право еще на два срока, что позволит ему оставаться у власти до 83 лет.

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