Коза, трактор и пирамида арбузов: топ-5 унизительных подарков Путину на день рождения, над которыми смеялся весь мир

Ежегодно 7 октября президент-диктатор террористической Российской Федерации Владимир Путин принимает "щедрые" подарки от своих коллег и подчиненных по случаю дня рождения. Однако фантазия последних часто подводит их, что не удивительно, ведь придумать презент для военного преступника, который обокрал народ и может позволить себе почти все, что пожелает, не так-то легко.

Вероятнее всего, именно поэтому диктатор часто получает нелепые и унизительные сюрпризы. Хотя нельзя утверждать наверняка, что российского террориста таким образом просто не высмеивают. OBOZREVATEL решил вспомнить топ-5 подарков Путину, из-за которых над ним насмехались далеко за пределами РФ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Коза "Сказка"

В 2003 году мэр Москвы Юрий Лужков подарил президенту белую козу "Сказку" как символ лунного календаря. Фото диктатора, который присел возле животного в хлеву, разлетелось по всему миру, а презент окрестили одним из самых непутевых. Животное, как и ожидалось, перевезли в Ново-Огарево, потому что со "Сказкой" Путин жить не захотел.

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Трактор

В разгар полномасштабной войны в Украине, в 2022 году, белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко подарил коллеге из России трактор ручной сборки Belarus. Свой презент он сопроводил бестолковой тирадой о том, что РФ "накормит Европу хлебом", что вызвало волну насмешек над самоуверенностью россиянина и белоруса.

Вода из озера

В 2012 году на день рождения Путина ученые подарили ему "воду времен динозавров", найденную в ледовом озере в Антарктиде. Учитывая принцип круговорота воды в природе, с таким же успехом они могли наполнить бутылку в любом другом месте.

Эротический календарь

В 2010 году студентки факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова поздравили Путина своими обнаженными телами. Они вручили диктатору эротический календарь со своими фотографиями, а тот ответил, что ему нравится. Учитывая, что тогда лидеру РФ было 58 лет и он был женат, такой подарок выглядел несколько странно.

Пирамида арбузов и дынь

В 2022 году отличился также лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, собравший для Путина настоящие "пирамиды плодородия". Его пресс-служба показала кадры двух гигантских композиций из дынь и арбузов во дворе Константиновского дворца в Душанбе.

Ранее OBOZREVATEL по случаю дня рождения кровавого диктатора вспомнил интересные факты из биографии Путина, которую он тщательно скрывает от общественности. Исследованием "белых пятен" в жизни россиянина уже давно занимается польская журналистка и юрист Кристина Курчаб-Редлих.

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