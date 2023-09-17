'Отказываются идти на верную смерть': родственники 'мобиков' пожаловались Путину, что тех бьют свои же командиры. Видео

В России родственники мобилизованных продолжают записывать видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину. Очередное обращение записали жены и матери "мобиков" из Алтайского края, они пожаловались, что их мужей и сыновей не отпускают в отпуска и избивают собственные командиры.

Россиянки почему-то верят, что "на верную смерть" мобилизованных россиян отправляют без ведома диктатора, при этом они заявляют, что полностью поддерживают решение Путина о вторжении в Украину. Об этом пишет российское издание ASTRA.

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По данным издания, обращение записали родственники мобилизованных полка 1442 (в/ч 95383) из Алтайского края. Они пожаловались Путину на плохие условия службы, отсутствие отпусков и избиения их родных командирами.

"Родственники жалуются, что командир полка с позывным "Гром" отправляет их мужчин снова и снова в бой, не давая возможности отдохнуть. По словам женщин, командир "под угрозой жизни заставляет возвращаться на позиции любой ценой, которые уже заняты противником, где нет возможности закрепиться и укрыться от обстрелов, без должной артподдержки", – пишет ASTRA.

Россиянки заявили, что их мужья и сыновья отказываются от участия в боевых действиях, за это их жестоко избивают.

"Понимая сложность ситуации, наши мужчины отказываются идти на верную смерть. За отказ наших мужчин избивают и всё равно отправляют в бой. Заходя на позиции, не дают выйти обратно и вывести раненых, обстреливают их. Наши мужчины вынуждены обороняться не только от противника, но и от своих же, которые должны помогать, а не убивать их", — жалуются Путину россиянки.

Они добавляют, что "полностью поддерживают" решение диктатора о вторжении в Украину и оккупацию украинских земель. И при этом требуют ограничить срок пребывания мобилизованных на войне на законодательном уровне до года.

Напомним, ранее сеть облетело видео, как в российской Казани "вояка" бросил гранату в сторону детей, чтобы "развлечь". Граната оказалась не боевой, так что все участники "развлечения" остались живы.

Также сообщалось, что в Брянске контрактник, вернувшийся с войны против Украины, изнасиловал 10-летнюю падчерицу. . Мать пострадавшего ребенка пожаловалась, что ее сожитель после возвращения с войны начал проявлять агрессию к членам семьи.