Отказал двигатель: в российской Якутии самолет Ан-3 упал во время взлета. Фото

В российской Республике Саха (Якутия) 13 октября разбился грузовой самолет Ан-3. На борту находилось пять человек, один из них погиб.

Крушение произошло сразу после взлета из аэропорта города Олекминск. Об этом сообщают российские пропагандисты, публикуя кадры от МЧС с места происшествия.

По их данным, Ан-3 должен был осуществить перелет по маршруту Олекминск – Железногорск-Илимский – Усть-Кут. Около 07:00, когда самолет взлетал из аэропорта, "у него произошел отказ двигателя".

"Пилот принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту вылета. Однако долететь до полосы не успел – самолет упал в 1,5 км от города", – утверждают пропагандисты.

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Они отметили, что на борту самолета находилось пять человек: три члена экипажа и два пассажира (предварительно, подрядчики золотодобывающей компании). В результате авиакатастрофы погиб один пассажир.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад в Калмыкии (РФ) разбился военный самолет Як-130, совершавший учебно-тренировочный полет. По данным россиян, пилот успел катапультироваться.

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