'Отдвинул кресло от стола': СМИ раскрыли неожиданный факт о конфликте главного переговорщика Путина Дмитриева с Лавровым

На переговорах в Эр-Рияде 18 февраля произошел неожиданный инцидент: глава МИД России Сергей Лавров буквально отодвинул кресло Кирилла Дмитриева, намекая, что за столом переговоров не место. Этот момент ярко демонстрирует глубокий конфликт между двумя кремлевскими командами, ведущими диалог с Западом.

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Об этом сообщает "Агентство Новости". В среду Кирилл Дмитриев, связанный с семьей президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций, встретился в Вашингтоне со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Эта поездка имеет немаловажное значение, ведь это первый официальный визит российского чиновника в США с начала войны. Однако за весь день МИД России ни разу не упомянул об этом визите, а Дмитрий Песков ограничился лишь фразой: "Мы продолжаем общение через разные каналы".

"Немногословие Кремля и МИД может объясняться тем, что Владимир Путин дал добро на ведение переговоров с Вашингтоном фактически двум командам, которые плохо ладят с друг другом и в ходе раунда в Эр-Рияде 18 февраля даже конфликтовали из-за места за столом, вытекает из слов источника "Агентства".

О поездке Дмитриева в США первым сообщил американский телеканал CNN. Чтобы Дмитриев смог поехать в Штаты, американские власти приостановили санкции против него. В ночь на четверг Reuters подтвердил, что встреча Дмитриева и Уиткоффа состоялась, но подробности остаются неизвестными.

"Именно западные СМИ были главным источником информации о том, что Дмитриев играет важную роль в переговорах с Вашингтоном. Дмитриев "может сыграть ключевую роль как неофициальный канал связи с переговорщиками Трампа", писал за несколько дней до встречи в Эр-Рияде Bloomberg. Агентство также называло Дмитриева автором стратегии переговоров России с США", – указывают журналисты.

Несмотря на этот статус, Дмитриев не попал на переговоры в Эр-Рияде 18 февраля. Официально делегацию возглавляли глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. На кадрах встречи видно, как Ушаков отталкивает встречающего россиян саудовского чиновника от стоящего рядом Дмитриева.

Перед переговорами Путин заявил, что делегация состоит из двух человек – Лаврова и Ушакова, но после этого Дмитриев обратился к Путину с просьбой принять участие в переговорах, на что диктатор согласился, но не сообщил Лаврову.

"Лавров был удивлен, увидев в переговорном зале три кресла с российской стороны, уверяет источник. По его словам, когда министру объяснили, что третье место для Дмитриева он отодвинул кресло от стола со словами: "Если он хочет участвовать, пусть Владимир Владимирович мне об этом скажет". После этого Дмитриев вышел из зала в коридор общаться с журналистами", – отметили в издании.

Источник говорит, что Дмитриеву удалось сесть за стол переговоров. Во время одного из технических перерывов Лавров вышел из зала, а вернувшись, увидел Дмитриева уже за столом.

Напомним, пока Россия погружается в экономический кризис из-за санкций и войны, отдельные его чиновники продолжают накапливать роскошное имущество по всему миру. Одним из таких является Кирилл Дмитриев – глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и главный представитель России на переговорах с США о войне в Украине, начатых по инициативе президента США Дональда Трампа.

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