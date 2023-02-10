От ''Киев за три дня'' до ''Донбасс за два года'': Пригожин рассказал о своих ''наполеоновских планах''. Видео

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин все еще мечтает о том, что ему удастся победить в войне. Он заявил, что стране-агрессору России нужно полтора-два года для того, чтобы полностью захватить украинский Донбасс.

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Фрагмент интервью, в котором он рассказал о своих "наполеоновских планах", опубликован в Telegram. Пригожин заявил, что все зависит от конкретных целей (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть "ДНР/ЛНР", ну надо еще хотя бы годика полтора-два поработать. Если надо дойти до Ла-Манша, то тогда у меня есть свой план", – сказал Пригожин.

Также Пригожин рассказал, как проявили себя на поле боя заключенные, которых он завербовал в "СВО". Он выдал, что оккупантам в окопах совершенно не сложно.

"У заключенных, безусловно, подвижность не всегда та, которая хотелось бы. Но их отличает от остального населения то, что они очень неприхотливые, и поэтому они понимают о том, что ничего страшного, если они сегодня-завтра и послезавтра проведут в окопе. И, собственно говоря, из тех, кого можно максимально близко к ним подобрать, это ополченцы, которые много лет воюют", – сказал он.

Напомним: недавно Пригожин залез в кабину самолета и записал очередной рекламный ролик. В нем "повар Путина" вызвал президента Украины Владимира Зеленского на дуэль "в небе".

Также Пригожин "отличился" скандальным видео с кувалдой. В ноябре он записал очередной саморекламный ролик, в котором как будто бы отправил в Европейский парламент футляр из-под скрипки, в который положил кувалду "в крови" с выгравированным логотипом своего незаконного вооруженного формирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Европарламенте предложили признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Депутаты в обращении отметили "продолжающиеся нарушения российскими наемниками международного права в Украине", а также их "предварительные участия в конфликтах".

В начале февраля Канада ввела санкции против российских пропагандистов и структуры Пригожина.

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