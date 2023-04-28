От 'алкаша' до 'героя' один пост: российская пропаганда не сразу признала 'великого фунфурье' Дыркина, ликвидированного ВСУ

Вооруженные силы Украины ликвидировали на фронте российского блогера Денис Дыркина, который был известен как "великий фунфурье". Россиянин прославился тем, что снимал обзоры на алкоголь, а также другие опасные напитки – духи, омыватели стекла и прочие жидкости, дегустируя их на камеру.

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О гибели "фунфурье"стало известно 27 апреля. Фото убитого оккупанта в форме, похожего на Дыркина, в сети опубликовал заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Украины Юрий Мысягин.

"Был такой "скрепной" блогер "Фунфурье", он же Денис Дыркин. Поехал на войну убивать украинцев и теперь его можно забыть", – написал он.

Однако российские пропагандисты опозорились, не сразу признав своего соотечественника. Один из них, Владислав Поздняков, сначала написал, что ликвидированный блогер якобы был украинцем и воевал в рядах ВСУ.

Когда подписчики указали ему на ошибку, он начал извиняться, заявив, что не правильно понял заголовки СМИ.

"Вечная память русскому воину", – написал Поздняков, попытавшись реабилитироваться.

Предварительно известно, что Дыркин попал на войну против Украины в рамках мобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев призвал оккупантов вернуть "свои" территории, в частности Одессу. Мужчина отличился новой порцией абсурда, утверждая, что Украина – это российские земли, но они были "по ошибке" подарены нашей стране.

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