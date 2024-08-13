Осужденную за убийство пропагандиста Татарского Дарью Трепову госпитализировали: что известно

Россиянка Дарья Трепова, приговоренная к 27 годам колонии за убийство пропагандиста Владлена Татарского, была госпитализирована. Она находится в лечебно-исправительном учреждении №3 в селе Барашево, Республика Мордовия, недалеко от колонии, где отбывает свой срок.

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Об этом сообщил ее муж Дмитрий Рылов, согласно информации от правозащитного проекта "Первый отдел". Причины, по которым Дарья Трепова попала на лечение, пока неизвестны ни правозащитникам, ни ее родным.

"С Дашей что-то случилось", – отмечает ее муж.

Напомним, что весной прошлого года Дарья Трепова принесла на "творческий вечер" Владлена Татарского статуэтку со взрывчаткой внутри. После этого в кафе Street Food Bar №1 в Санкт-Петербурге, где проходило мероприятие, произошел взрыв, в результате которого погиб пропагандист Татарский и были ранены десятки человек.

В январе 2024 года суд признал 26-летнюю жительницу Петербурга Дарью Трепову виновной в организации теракта и приговорил ее к 27 годам заключения. По версии следствия, она действовала по заказу украинских спецслужб. Трепова частично признала свою вину, заявив, что не планировала убийство Татарского и не знала о взрывчатке в статуэтке, которую принесла ему как подарок.

Ранее сообщалось, что Владлен Татарский, взорванный в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля, был одним из самых одиозных российских пропагандистов и "военкоров". На самом деле бывший зек Максим Фомин (настоящее имя Татарского) – уроженец украинского города Макеевка Донецкой области, который с 2014 года оккупирован россиянами. Там он был осужден на 12 лет тюрьмы за грабеж, но с приходом "русского мира" ему удалось скрыться и даже написать об этом книгу.

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