'Остались без рук и ног': родственники 'мобиков' жалуются, что тех бросают штурмовать опорные пункты. Видео

В российском Башкортостане родственники оккупантов устроили "протест", требуя от диктатора Путина не бросать их мужчин в штурмы. Мол, еще во время мобилизации им обещали, что они будут служить где-то в тыловых районах, а оказалось – в мясорубке.

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Речь идет о мобилизованных из второго полка в/ч 29601. Вернуть их домой россиянки попросили, записав видеообращение к лидеру Кремля, а также главе республики Радию Хабирову.

На кадрах показана группка женщин, девушек и нескольких мужчин, впереди которых стоит одна наиболее "смелая" и от имени всех читает заранее заготовленный текст с листочка.

Она рассказывает, что мужчин из Башкортостана забрали служить "где-то на третьей линии фронта" или в "теробороне", а на самом деле они почти два года "достойно" выполняли путинские боевые задания – штурмовали Марьинку и Новомихайловку.

"Кто-то остался без рук и ног, спасал раненых из-под огня артиллерии, тащил на себе. Никого из мобилизованных нигде не упоминали и не награждали. Сейчас ситуация очень тяжелая. Ребят постоянно отправляют штурмовать опорные пункты, хотя это просто обычные офисные работники", – высказалась россиянка.

Примечательно, что ее и остальных россиян, стоявших позади с притворно расстроенным видом, не волновало то, что их родственники вторглись на территорию другой страны и совершают там военные преступления. Вместо этого они жалуются, что "мобикам" даже медальку не дадут, а они, родственники, не получат какую-либо компенсацию за раненого или убитого мужа.

Останавливаясь в чтении заготовки, россиянка продолжила сетовать только на то, что башкортостанских мобилизованных командование отправляет в другие подразделения, в частности под опеку "ДНР" – как контрактников, хотя они таких не подписывали. Там, по ее словам, их "держат в подвалах как пленных" и позволяют выходить только под прицелом автомата.

"Также приезжают какие-то неизвестные люди и забирают ребят на штурмы. У них отобрали личные вещи и оружие. И все это происходит с российскими гражданами на новых территориях", – цинично заявила жительница страны-агрессора.

Она призвала провести проверку в воинской части и наказать виновных. В то же время вернуть указанных оккупантов домой на совсем их родственники не просили: лучше перевести их в тыл, или демобилизовать только тех, кто в "категории В".

Как сообщал OBOZ.UA, в настоящее время Россия начала вербовать заключенных женщин на войну против Украины. Это может свидетельствовать о новом этапе использования Кремлем преступников в своих военных действиях, говорится в публикации The New York Times.

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